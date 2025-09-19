Mar del Plata fortalece su industria cultural

La Municipalidad de General Pueyrredón, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), dio a conocer dos acciones que refuerzan el compromiso con la cultura local: por un lado, el lanzamiento de la convocatoria para artistas que deseen integrar la programación cultural 2026, y por otro, la realización de una nueva edición del Premio Alfonsina, que distingue a personalidades e instituciones destacadas en diferentes áreas.

En relación a la agenda cultural 2026, ya se encuentra abierta la inscripción para presentar propuestas artísticas que integren la programación de los espacios culturales municipales. El plazo de inscripción se extenderá hasta el jueves 30 de octubre y se realiza a través del enlace oficial http://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=896.

Los interesados deberán completar un formulario con sus datos personales, una breve reseña de la propuesta, rider técnico, rubro artístico (teatro, música, rock, folklore, jazz, artes plásticas, circo, entre otros) y cantidad de artistas en escena.

El director de Cultura municipal, Francisco Taverna, subrayó que esta convocatoria “no se circunscribe solamente a la temporada de verano, sino que lo que buscamos es enriquecer la agenda durante todo el año”. En ese sentido, destacó que en Mar del Plata “de lunes a domingos, en cada uno de los espacios culturales, uno siempre tiene una opción distinta para disfrutar de la cultura de la ciudad”.

Taverna también sostuvo que este proceso “fortalece el trabajo de cada uno de los artistas de la ciudad, pero también nutre la agenda del área de promoción cultural”, lo que permite al Ente de Turismo y Cultura “convocar artistas para los distintos eventos y acciones que se llevan adelante durante el año”. Finalmente, remarcó que el objetivo es “robustecer la industria cultural de Mar del Plata y permitirles a todos los trabajadores de esta área poder generar ingresos durante todo el año”.

En paralelo, la ciudad fue escenario de la entrega de los Premios Alfonsina 2024, que buscan reconocer el trabajo de instituciones y personalidades en los rubros Humanitario, Científico, Artístico (Teatro, Música y Plástica) y Creación Literaria. La ceremonia se realizó en Villa Victoria y estuvo organizada por el EMTURyC en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza 9238.

El jurado estuvo integrado por referentes de instituciones y artistas que resultaron ganadores en ediciones anteriores, además de representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

En esta edición, en el Rubro Artístico fueron distinguidos el Centro Polivalente de Arte en Teatro, la Orquesta Municipal de Tango en Música y María Mariana Pellejero en Plástica. En Creación Literaria, el reconocimiento fue para Esteban Prado, mientras que en el Rubro Humanitario la distinción recayó en la Casa Ecomaya. Finalmente, en el Rubro Científico el premio fue para Claudina Isabel Orunesu.

De esta manera, Mar del Plata avanza en el fortalecimiento de su identidad cultural a través de políticas públicas que combinan la creación de oportunidades para los artistas con el reconocimiento al talento y la labor social y científica de la comunidad.