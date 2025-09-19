Mar del Plata fortalece su industria cultural
El Ente Municipal de Turismo y Cultura abrió la convocatoria para propuestas artísticas del próximo año y distinguió con el Premio Alfonsina a referentes de las artes, la ciencia y la asistencia humanitaria.Municipales19 de septiembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de General Pueyrredón, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), dio a conocer dos acciones que refuerzan el compromiso con la cultura local: por un lado, el lanzamiento de la convocatoria para artistas que deseen integrar la programación cultural 2026, y por otro, la realización de una nueva edición del Premio Alfonsina, que distingue a personalidades e instituciones destacadas en diferentes áreas.
En relación a la agenda cultural 2026, ya se encuentra abierta la inscripción para presentar propuestas artísticas que integren la programación de los espacios culturales municipales. El plazo de inscripción se extenderá hasta el jueves 30 de octubre y se realiza a través del enlace oficial http://formularios.mardelplata.gob.ar/?id=896.
Los interesados deberán completar un formulario con sus datos personales, una breve reseña de la propuesta, rider técnico, rubro artístico (teatro, música, rock, folklore, jazz, artes plásticas, circo, entre otros) y cantidad de artistas en escena.
El director de Cultura municipal, Francisco Taverna, subrayó que esta convocatoria “no se circunscribe solamente a la temporada de verano, sino que lo que buscamos es enriquecer la agenda durante todo el año”. En ese sentido, destacó que en Mar del Plata “de lunes a domingos, en cada uno de los espacios culturales, uno siempre tiene una opción distinta para disfrutar de la cultura de la ciudad”.
Taverna también sostuvo que este proceso “fortalece el trabajo de cada uno de los artistas de la ciudad, pero también nutre la agenda del área de promoción cultural”, lo que permite al Ente de Turismo y Cultura “convocar artistas para los distintos eventos y acciones que se llevan adelante durante el año”. Finalmente, remarcó que el objetivo es “robustecer la industria cultural de Mar del Plata y permitirles a todos los trabajadores de esta área poder generar ingresos durante todo el año”.
En paralelo, la ciudad fue escenario de la entrega de los Premios Alfonsina 2024, que buscan reconocer el trabajo de instituciones y personalidades en los rubros Humanitario, Científico, Artístico (Teatro, Música y Plástica) y Creación Literaria. La ceremonia se realizó en Villa Victoria y estuvo organizada por el EMTURyC en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza 9238.
El jurado estuvo integrado por referentes de instituciones y artistas que resultaron ganadores en ediciones anteriores, además de representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.
En esta edición, en el Rubro Artístico fueron distinguidos el Centro Polivalente de Arte en Teatro, la Orquesta Municipal de Tango en Música y María Mariana Pellejero en Plástica. En Creación Literaria, el reconocimiento fue para Esteban Prado, mientras que en el Rubro Humanitario la distinción recayó en la Casa Ecomaya. Finalmente, en el Rubro Científico el premio fue para Claudina Isabel Orunesu.
De esta manera, Mar del Plata avanza en el fortalecimiento de su identidad cultural a través de políticas públicas que combinan la creación de oportunidades para los artistas con el reconocimiento al talento y la labor social y científica de la comunidad.
General Pinto impulsa la educación, el deporte y el turismo con nuevas iniciativas y eventos
El Municipio otorgó un subsidio para la construcción de un espacio en la Escuela Técnica N°1, entregó material deportivo a instituciones del distrito y anunció un recorrido en bicicleta de 95 kilómetros que conectará siete pueblos.
Daireaux: entrega de equipamiento en instituciones educativas y éxito del 3° Encuentro de Rodantes
El intendente Alejandro Acerbo entregó insumos en el Jardín Maternal Municipal y el Jardín de Infantes N°907, mientras que la ciudad disfrutó de tres jornadas de actividades culturales, deportivas y recreativas en el marco del evento de rodantes.
Ramallo: más cámaras, nuevos árboles y obras en los barrios
La gestión municipal incorporó más cámaras de vigilancia, continúa con el programa de forestación junto a escuelas y vecinos, y ejecuta obras en Barrio Libertad.
Curutchet recorrió empresas, entregaron tablets y anunciaron nuevas fiestas en Marcos Paz
El Municipio avanza en programas educativos como Marcos Paz Conectada, en el crecimiento del Sector Industrial Planificado y en propuestas culturales que buscan sostener la economía local.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Entrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”
La elección dejó al descubierto un municipio al borde del colapso: se multiplican los reclamos por problemas con el agua corriente, la limpieza, la iluminación y el orden en los espacios públicos. Los vecinos manifiestan su "desánimo" y el "desencanto" hacia la gestión de Matzkin, criticando la falta de soluciones y advirtiendo que "no hay planificación para el desarrollo urbano, solo parches".
Encuesta revela la preferencia entre Kicillof y Milei antes de Octubre
Una encuesta midió a Milei y Kicillof en PBA: el gobernador arrasa en imagen y deja al Presidente muy atrás de cara a las elecciones de octubre.