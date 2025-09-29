Elecciones 2025: cuántos votan en cada provincia de Argentina
Argentina29 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El padrón definitivo para las elecciones nacionales de 2025 confirma que 36.477.204 argentinos están habilitados para votar, tanto en el país como en el exterior, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE).
Se trata de una elección clave en la que se renovarán bancas en el Congreso Nacional y, en varios distritos, cargos locales como legisladores provinciales, intendentes y concejales. Además, será la primera vez que se utilice la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un cambio histórico en el sistema electoral argentino.
La distribución de electores por provincia
De acuerdo con el padrón oficial, los distritos con mayor cantidad de votantes son Buenos Aires (13.353.974), Córdoba (3.084.000), Santa Fe (2.815.453) y Ciudad de Buenos Aires (2.520.249).
En el otro extremo, las provincias con menor peso electoral son Tierra del Fuego (162.527), Santa Cruz (288.732) y La Pampa (304.693).
El detalle completo por jurisdicción es el siguiente:
Buenos Aires: 13.353.974
CABA: 2.520.249
Córdoba: 3.084.000
Santa Fe: 2.815.453
Mendoza: 1.525.824
Tucumán: 1.341.563
Salta: 1.111.029
Entre Ríos: 1.053.652
Chaco: 1.015.693
Misiones: 994.317
Corrientes: 950.576
Santiago del Estero: 813.327
Río Negro: 617.054
Neuquén: 609.951
Jujuy: 602.380
San Juan: 606.278
Formosa: 491.565
Chubut: 453.021
San Luis: 399.321
Catamarca: 347.282
La Rioja: 309.186
La Pampa: 304.693
Santa Cruz: 288.732
Tierra del Fuego: 162.527
Exterior: 490.726
Qué vota cada provincia
Todas las provincias elegirán diputados nacionales, mientras que en Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA también se renovarán senadores nacionales.
En simultáneo, varios distritos tendrán elecciones provinciales para legisladores locales, intendentes o concejales, de acuerdo con sus propios calendarios.
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel marcará un antes y un después en la forma de votar en Argentina. Cada ciudadano recibirá una sola boleta firmada por la autoridad de mesa y un bolígrafo indeleble. En el box de votación, deberá marcar con una cruz o tilde su opción en el casillero correspondiente.
- En el caso de senadores, aparecerán nombre, apellido y foto color de cada candidato.
- Para diputados nacionales, figurarán los nombres y fotos de los cinco primeros postulantes de cada lista o todos, si el distrito elige menos cargos.
Luego, la boleta se pliega y se deposita en la urna.
Tipos de votos válidos y nulos
La CNE explicó que se considerarán válidos los votos afirmativos (cuando se marca una opción), mientras que también habrá en blanco y nulos (si se marcan varias listas, la boleta está rota o incluye inscripciones indebidas).
Además, existen los recurridos (si un fiscal cuestiona la validez) y los de identidad impugnada, cuando se duda de la identidad del votante.
Quiénes pueden votar y quiénes están exceptuados
Podrán votar todos los argentinos mayores de 16 años que figuren en el padrón definitivo, tanto residentes en el país como en el extranjero.
Quedan exceptuados quienes:
- Estén a más de 500 km de su lugar de votación (con certificado policial).
- Estén enfermos o con fuerza mayor debidamente justificada.
- Sean jueces o colaboradores en funciones ese día.
- Integren organismos o servicios públicos afectados al comicio.
Cómo consultar el padrón electoral
El padrón electoral puede consultarse en el sitio oficial www.padron.gob.ar El trámite requiere ingresar número de DNI, género, distrito de votación y código de seguridad. Allí se informa la mesa y establecimiento asignados.
La CNE recomendó realizar la consulta con tiempo para resolver eventuales reclamos antes de los plazos fijados.
