Milei ratificó a la cúpula del BCRA y sumó un nuevo cargo en el BICE

El Gobierno nacional dispuso la continuidad de cuatro miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y designó a un nuevo integrante en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), según lo publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Mediante el Decreto 691/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se prorrogó la designación en comisión de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento, quienes permanecerán en sus cargos hasta septiembre de 2031. El Ejecutivo anticipó que pedirá el acuerdo del Senado para formalizar esas designaciones.

Qué implica la medida

La decisión se adoptó tras el vencimiento de los mandatos previos, que habían sido otorgados en comisión en 2024 mediante los decretos 69 y 114, y cuyo plazo caducó el 23 de septiembre de 2025. Según fuentes oficiales, esta renovación evita vacancias en la conducción del Banco Central en un escenario de alta sensibilidad económica y política.

Designación en el BICE

En paralelo, el Gobierno oficializó mediante el Decreto 688/2025 la incorporación de Evert Ignacio Van Tooren como director titular del BICE, con carácter ad honorem, para los ejercicios sociales 2025 y 2026.

Van Tooren es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente del directorio de BICE Fideicomisos. Su trayectoria incluye cargos en Control Internacional S.A., la gestión pública como director de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), subsecretario de Tierras y Acceso Justo al Hábitat y administrador general del Instituto de la Vivienda bonaerense.

Qué es el BICE y cuál es su rol

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) es una entidad estatal clave para el financiamiento de proyectos de inversión y exportación, especialmente destinados a pequeñas y medianas empresas. La designación de un director titular incide en la orientación de las políticas crediticias y de apoyo al sector productivo.

La medida se produce luego de la renuncia de Juan Manuel Troncoso a la presidencia del banco y del nombramiento de Maximiliano Francisco Voss en carácter ad honorem, lo que refuerza la necesidad de garantizar estabilidad en la conducción del organismo.