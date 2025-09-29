Aeronáuticos anunciaron asambleas y advierten por demoras en aeropuertos
Asambleas en aeropuertos pueden dejar varados a miles de pasajeros. La Asociación de Trabajadores del Estado advierte que la seguridad aérea está bajo amenaza.Política29 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Este lunes los pasajeros que viajen por el país podrían enfrentar demoras y complicaciones. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a asambleas en los 21 aeropuertos argentinos, en el marco de un conflicto con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por incumplimientos de auditorías internacionales y reclamos salariales.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue categórico: “La seguridad de todos los vuelos está amenazada”. En un comunicado, responsabilizó directamente al Gobierno por eventuales problemas en los servicios durante la jornada de protesta.
Según Aguiar, organismos internacionales señalaron que la capacidad de control en los aeropuertos está reducida y que la única forma de bajar los riesgos es con más personal. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ya había emitido semanas atrás una alerta roja por esta situación.
Reclamos de los trabajadores
El gremio asegura que el sistema aeronáutico atraviesa una crisis producto de la negligencia de los funcionarios, el congelamiento salarial, la flexibilización laboral y los recortes presupuestarios.
Entre los reclamos centrales figuran:
- Urgente aumento salarial.
- Pase a planta permanente de 200 trabajadores precarizados.
- Incremento del “Módulo ANAC” en 20%.
- Pago del “Suplemento de Zona”.
- Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.
- Reconocimiento salarial al personal administrativo y operativo.
- Pago de horas de instrucción a instructores.
ATE denuncia que la paritaria del sector está congelada desde hace dos años y que los salarios perdieron cerca de 45% de poder adquisitivo en ese período.
Las asambleas se realizarán de manera simultánea durante la mañana en los aeropuertos más importantes del país, incluyendo Ezeiza y Aeroparque, por lo que se prevén demoras en partidas y arribos. El gremio advirtió que la medida no busca afectar a los pasajeros, pero que el deterioro del sistema y la falta de respuestas del Gobierno podrían derivar en problemas mayores.
