Según el BCRA, caen el uso de efectivo y débito mientras se consolidan transferencias y pagos digitales.

El sistema de pagos minoristas en Argentina atraviesa un proceso de transformación acelerado, donde las transferencias digitales y los pagos con QR desplazaron al efectivo y a las tarjetas de débito como medios de uso cotidiano. Así lo refleja el Informe Mensual de Pagos Minoristas elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que muestra los cambios registrados en agosto de 2025.

Transferencias inmediatas en alza

El informe destaca el crecimiento de las transferencias inmediatas “push” en pesos, que alcanzaron 647,7 millones de operaciones por $68,1 billones, un incremento interanual del 21% en cantidad y del 17% en montos. Este instrumento, que permite enviar dinero al instante entre cuentas, ya representa el 52,7% del total de transferencias inmediatas.

En contraste, las transferencias inmediatas “pull” —que funcionan como pedidos de dinero— sumaron 39,7 millones de operaciones por $3,5 billones, mostrando una caída respecto al mes anterior.

El uso de Cuentas Virtuales Uniformes (CVU) creció con fuerza: el 76,1% de las transferencias inmediatas “push” tuvieron como origen o destino una CVU, lo que resalta el papel de los proveedores de servicios de pago no bancarios.

En paralelo, las transferencias en moneda extranjera sumaron 1,8 millones de operaciones por USD 2.643,2 millones, con aumentos interanuales del 2,5% en cantidad y del 11,4% en montos.

QR interoperable y expansión de billeteras digitales

Los pagos con transferencia interoperable, en su mayoría mediante QR, totalizaron 71,4 millones de operaciones por $1,39 billones, lo que marca una suba interanual del 45,8% en cantidad y del 57,1% en montos.

El 97,9% de estos pagos se inició escaneando un QR, con 69,9 millones de transacciones. Del lado de los clientes, el 55,5% usó cuentas bancarias y el 44,5% cuentas de pago. En los comercios, las acreditaciones se distribuyeron en un 57% hacia cuentas de pago y un 43% hacia cuentas bancarias.

Actualmente, el sistema cuenta con 78 billeteras digitales interoperables y 51 aceptadores de pagos con transferencia registrados ante el BCRA, reflejo de la expansión del ecosistema financiero digital.

Tarjetas: el débito retrocede y el crédito se sostiene

En el segmento de tarjetas, el uso de débito sigue siendo mayoritario en cantidad de operaciones, pero con tendencia a la baja: 187,7 millones de transacciones por $4,9 billones, con caídas interanuales del 16,8% en cantidad y del 13,7% en montos.

Las tarjetas de crédito registraron 175,4 millones de pagos por $9,1 billones, con subas del 11,7% en cantidad y del 8% en montos. Sus principales canales fueron POS y QR (38,7%), e-commerce (36,8%) y débito automático (14,7%).

Por su parte, las tarjetas prepagas tuvieron un desempeño positivo, con 34,1 millones de pagos por $587,7 mil millones, lo que representó un crecimiento del 23,4% en cantidad y del 18,6% en montos.

Transporte, cheques y otros instrumentos

En el transporte público, la tarjeta SUBE registró en julio 349,7 millones de viajes, con un monto total de $150,5 mil millones, lo que implica una baja interanual del 9,5%.

En el sector empresarial, el cheque electrónico (ECHEQ) se consolidó como el instrumento dominante: representó el 81,2% de los montos compensados en agosto, con 2,8 millones de ECHEQ sobre un total de 4,8 millones de cheques. En total, alcanzó los $14,6 billones, con un nivel de rechazos del 1,5% en cantidad y 1,2% en montos.

Extracciones de efectivo y factura electrónica MiPyME

Las extracciones de efectivo continúan en descenso. En julio se realizaron 57,2 millones de operaciones por $4,3 billones, con un promedio de 3.242 operaciones por cajero y un monto promedio de $75.100. El 90% de estas extracciones se hicieron en cajeros automáticos.

Además, las extracciones extrabancarias con tarjeta de débito sumaron 4,1 millones de operaciones por $244 mil millones, mientras que las realizadas desde cuentas de pago intra PSPCP alcanzaron 2,2 millones de operaciones por $123,5 mil millones.

En tanto, la Factura Electrónica MiPyME (FCEM) ingresó 69.500 facturas al sistema por $1,4 billones, con un 87,3% de operaciones en pesos. Este instrumento se mantiene relevante en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, aunque con una baja interanual en cantidad.

Cuentas de pago y fondos de inversión

El BCRA informó que en julio existían 52,2 millones de cuentas de pago, de las cuales 11,4 millones registraron saldo por $555,9 mil millones. A su vez, los fondos invertidos en fondos comunes de inversión (FCI) de dinero alcanzaron los $5,6 billones, una porción significativa dentro del total de depósitos en pesos del sector privado.