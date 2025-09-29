Gray: "Milei desmantela la industria y el desarrollo productivo nacional a manos de la timba financiera"
El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno de Milei.Municipales29 de septiembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional, Fernando Gray, apuntó contra el gobierno de Milei desde sus redes: "Hace unos meses, cuando el Gobierno de Milei decidió cerrar intempestivamente el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, presentamos un amparo clave. Pedimos, fundamentalmente, que se preserve el patrimonio histórico único que contiene: un valioso archivo de escritos, documentos y fotografías que se encuentra en ese edificio. Lamentablemente, la Justicia dictaminó en nuestra contra y, peor aún, parece más ocupada en informar a los medios que a las partes".
Y agregó "De igual manera, vamos a seguir reclamando en todas las instancias para velar por ese patrimonio histórico nacional único e irrepetible. Responsabilizamos a las máximas autoridades del Gobierno Nacional por cualquier faltante, pérdida o deterioro del acervo".
Desde su cuenta en X, Gray comentó "La educación técnica en la Argentina se formalizó en 1959 con la creación del CONET. Desde entonces Escuelas Técnicas en todo el país acompañaron el desarrollo y el crecimiento de la matriz productiva de la Argentina. El gobierno de Milei desmantela la industria y el desarrollo productivo nacional a manos de la timba financiera.
La formación especializada de nuestros jóvenes es la base para el trabajo, por eso son necesarias más escuelas técnicas, no menos. ¡La educación no se recorta!".
Gray: “No podemos ser representados en el Congreso por Grabois y La Cámpora”
El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por la alianza Unión Federal, Fernando Gray, se reunió con más de 40 de los gremios pertenecientes a las 62 Organizaciones Peronistas y presentó su postulación para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
“Después de una vida de trabajo y de militancia, no podemos ser representados en el Congreso de la Nación por Grabois y La Cámpora. Por eso armamos la lista con los trabajadores organizados, porque ante un gobierno nacional que quiere robarnos el futuro quitándonos derechos como la educación y la salud, tenemos que plantarnos. El lugar del movimiento obrero organizado no lo pone ninguno de nosotros, porque ya lo dijo el General Perón: en la lista va el 33 % del movimiento obrero organizado”, apuntó Fernando Gray.
Como se sabe, Gray decidió armar una lista propia bajo el nombre Unión Federal, con fuerte presencia de dirigentes de las 62 Organizaciones gremiales peronistas y otros sectores del campo popular.
