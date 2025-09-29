El gobernador Axel Kicillof exigió una respuesta nacional frente al avance del narcotráfico luego del femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. “Quiero dar mi pésame y un abrazo a las familias y amigos de las víctimas. Hemos sido testigos de un hecho estremecedor; nada explica ni justifica el nivel de violencia y sadismo que se cometió”, afirmó durante la conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno bonaerense.

Kicillof insistió en la necesidad de una estrategia nacional para enfrentar el narcotráfico. “Le pido al Presidente que convoque urgentemente a los gobernadores para formar una mesa de trabajo que abarque todo el país. No hay que hacer campaña ni marketing con esto. Esto es un problema internacional que afecta a toda Argentina”, sostuvo.

El gobernador enfatizó que la lucha contra el narcotráfico requiere coordinación entre la Justicia federal, las fuerzas federales y los gobiernos provinciales, y que debe estar acompañada de inversión en tecnología, agentes y equipamiento.

El narcofemicidio y sus características

El mandatario calificó el caso como “narcofemicidio” debido a la premeditación, la violencia de género y el sadismo con el que se cometió. Según la investigación judicial, se trató de un “homicidio calificado por el concurso de dos o más personas, con ensañamiento, cometido por un hombre contra una mujer”.

Kicillof detalló que la organización tenía su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y que las víctimas residían en el conurbano bonaerense. “Esto demuestra que el narcotráfico es un fenómeno internacional que atraviesa fronteras, y no se resuelve de un lado u otro de la General Paz”, explicó.



Acciones provinciales y detenciones

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que ya fueron detenidos seis responsables y que otros seis están identificados y son buscados. “Se detuvo a quienes organizaron la logística, limpiaron la escena y cavaron el pozo donde se hallaron los cuerpos. Esto muestra cómo funciona el narcotráfico, con alcance internacional y planificación meticulosa”, señaló.

Alonso también advirtió sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en las fronteras argentinas y destacó que, a pesar de la violencia en la región, nuestro país mantiene uno de los niveles de homicidios más bajos de Sudamérica.



Kicillof concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con las víctimas: “Nuestro abrazo, nuestro acompañamiento y nuestro pésame a las familias. Tenemos plena disposición para que esto no quede impune y que quienes sean responsables paguen sus condenas”.

El gobernador subrayó que donde el Estado está ausente y faltan oportunidades para los jóvenes, crece el narcotráfico. Por eso, insistió en la importancia de inversión pública en educación, salud y seguridad.