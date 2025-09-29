Carlos Ferraris recibió al ministro Rodríguez
Visitaron la Usina Láctea y entregaron financiamiento.
El intendente municipal de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, junto al subsecretario de Producción, Ambiente y Economía Social, Alejandro Loeda, recibieron en el distrito al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, en el marco de una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la producción local y la agricultura familiar.
Una de las actividades más destacadas fue la recorrida por la Usina Láctea de la Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores Rurales Leandro N. Alem Ltda.
Esta cooperativa, que agrupa a 20 productores asociados —de los cuales el 60% son mujeres— trabaja de manera articulada con siete tambos locales en un esquema de producción organizada y solidaria.
Durante la visita, uno de los momentos más importantes fue la entrega por parte del ministro Rodríguez del certificado de financiamiento del programa Agricultura en Marcha, que permitirá la instalación de una bomba sumergible y un equipo de ósmosis inversa para el tratamiento del agua en la planta. Esta inversión representa un avance clave para seguir mejorando la calidad del producto final y garantizar las condiciones sanitarias de todo el proceso productivo.
Actualmente, la planta procesa alrededor de 4.000 litros de leche por mes, y proyecta alcanzar entre 3.000 y 4.000 litros diarios, con un crecimiento estimado de hasta 5.000 litros por día hacia el 2027. Además, brinda servicios de pasteurización, homogenización y ensachetado a terceros, consolidándose como un centro de servicios compartidos para productores de pequeña escala, un modelo de desarrollo local con impacto regional.
Desde la gestión municipal, el intendente Ferraris reafirmó el acompañamiento permanente a este tipo de iniciativas que generan empleo, fortalecen la producción local y promueven la equidad territorial.
