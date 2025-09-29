Presupuesto 2026 en riesgo por el escándalo de Espert

Diputados pone en pausa su agenda y el Senado avanza con vetos claves
La falta de acuerdo en la oposición dilató la definición de un temario en la Cámara baja. En la alta, proyectan sesionar el 2 de octubre con los vetos a leyes centrales.
Escándalo en Diputados: acusan a Espert de recibir USD 200.000 de un narco. La oposición exige su salida inmediata de la Comisión. Todos los detalles.Legislativas29 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional José Luis Espert, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quedó en el centro de la polémica luego de que documentos judiciales en Estados Unidos confirmaran que recibió un giro de 200 mil dólares del narco Alfredo “Fred” Machado en 2020. La revelación desató un terremoto político en la previa del debate del Presupuesto 2026.
Desde Unión por la Patria (UxP), su jefe de bloque Germán Martínez exigió públicamente que Espert sea apartado de inmediato de la Comisión. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia”, lanzó en sus redes sociales.
La presión peronista apunta directamente a la credibilidad del Congreso en un momento clave. El miércoles, cuando comience el tratamiento del Presupuesto, UxP buscará formalizar la remoción del economista libertario apelando al artículo 107 del reglamento de la Cámara baja.
El hallazgo provino de un expediente de la justicia de Estados Unidos, donde peritos contables del Estado de Texas registraron la transferencia de 200 mil dólares a nombre de Espert, proveniente de un fideicomiso manejado por Machado y Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión por narcotráfico y fraude.
Además, el libertario reconoció que durante su campaña utilizó un avión privado y una camioneta cedidos por Machado, lo que refuerza la sospecha de un vínculo político-financiero. La relación se habría iniciado en 2019, cuando el empresario apoyó la presentación del libro de Espert “La Sociedad Cómplice” en Río Negro.
No es la primera vez que Espert enfrenta acusaciones similares. En julio pasado, el bloque de UxP ya había pedido su salida de la presidencia de la Comisión por bloquear el debate de proyectos clave. Ahora, el escándalo se profundiza con pruebas que lo vinculan directamente con dinero narco.
Victoria Tolosa Paz también apuntó contra él y advirtió que “la situación es todavía más grave” porque se trata de la credibilidad institucional frente al avance del narcotráfico en el país. En tanto, Martín Soria afirmó que “Espert fue financiado con plata del narcotráfico”.
El caso impacta de lleno en La Libertad Avanza y en su alianza con el PRO en plena campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Espert, primer candidato en la lista bonaerense, arrastra resistencias internas dentro del oficialismo y ahora enfrenta un escenario en el que su continuidad política está en jaque.
Para la oposición, el escándalo no solo compromete la imagen de Espert, sino que también condiciona el debate presupuestario, clave para la administración de Javier Milei. En el peronismo ya se preguntan: “¿Se van a sentar con Espert a discutir el Presupuesto?”.
El miércoles será un día decisivo: se espera la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Comisión de Presupuesto. La incógnita es si la reunión podrá desarrollarse con normalidad en medio de la presión por la continuidad de Espert al frente del organismo.
Mientras tanto, Machado sigue detenido en Río Negro a la espera de su extradición a Estados Unidos, acusado de integrar una red de narcotráfico internacional. Su nombre y el de Espert aparecen unidos en planillas contables que hoy sacuden a la política argentina.
La falta de acuerdo en la oposición dilató la definición de un temario en la Cámara baja. En la alta, proyectan sesionar el 2 de octubre con los vetos a leyes centrales.
La comisión de Industria y Minería de la Cámara alta inició reuniones con empresarios para avanzar en alivio fiscal y reformas laborales.
La Junta Electoral bonaerense confirmó que Fuerza Patria se quedó con las tres bancas en juego en la Séptima sección electoral. Con 24 senadores, el peronismo alcanzó el quórum propio en la Cámara Alta, mientras que LLA se quedó a 601 votos de lograr representación.
La Comisión del Fentanilo en Diputados comenzará a escuchar a familiares y apunta a ANMAT por fallas de control que permitieron la adulteración de medicamentos.
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
La Academia se mide con Flamengo y el Granate con Universidad de Chile. Conocé los últimos cruces, fechas y horarios de la Libertadores y la Sudamericana 2025.