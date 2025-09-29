Presupuesto 2026 en riesgo por el escándalo de Espert

El diputado nacional José Luis Espert, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quedó en el centro de la polémica luego de que documentos judiciales en Estados Unidos confirmaran que recibió un giro de 200 mil dólares del narco Alfredo “Fred” Machado en 2020. La revelación desató un terremoto político en la previa del debate del Presupuesto 2026.

El reclamo opositor y la crisis en el Congreso

Desde Unión por la Patria (UxP), su jefe de bloque Germán Martínez exigió públicamente que Espert sea apartado de inmediato de la Comisión. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia”, lanzó en sus redes sociales.

La presión peronista apunta directamente a la credibilidad del Congreso en un momento clave. El miércoles, cuando comience el tratamiento del Presupuesto, UxP buscará formalizar la remoción del economista libertario apelando al artículo 107 del reglamento de la Cámara baja.

Los documentos que lo comprometen

El hallazgo provino de un expediente de la justicia de Estados Unidos, donde peritos contables del Estado de Texas registraron la transferencia de 200 mil dólares a nombre de Espert, proveniente de un fideicomiso manejado por Machado y Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión por narcotráfico y fraude.

Además, el libertario reconoció que durante su campaña utilizó un avión privado y una camioneta cedidos por Machado, lo que refuerza la sospecha de un vínculo político-financiero. La relación se habría iniciado en 2019, cuando el empresario apoyó la presentación del libro de Espert “La Sociedad Cómplice” en Río Negro.

Escalada de denuncias y antecedentes

No es la primera vez que Espert enfrenta acusaciones similares. En julio pasado, el bloque de UxP ya había pedido su salida de la presidencia de la Comisión por bloquear el debate de proyectos clave. Ahora, el escándalo se profundiza con pruebas que lo vinculan directamente con dinero narco.

Victoria Tolosa Paz también apuntó contra él y advirtió que “la situación es todavía más grave” porque se trata de la credibilidad institucional frente al avance del narcotráfico en el país. En tanto, Martín Soria afirmó que “Espert fue financiado con plata del narcotráfico”.

El trasfondo político y el riesgo para el oficialismo

El caso impacta de lleno en La Libertad Avanza y en su alianza con el PRO en plena campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Espert, primer candidato en la lista bonaerense, arrastra resistencias internas dentro del oficialismo y ahora enfrenta un escenario en el que su continuidad política está en jaque.

Para la oposición, el escándalo no solo compromete la imagen de Espert, sino que también condiciona el debate presupuestario, clave para la administración de Javier Milei. En el peronismo ya se preguntan: “¿Se van a sentar con Espert a discutir el Presupuesto?”.

Qué se espera en las próximas horas

El miércoles será un día decisivo: se espera la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Comisión de Presupuesto. La incógnita es si la reunión podrá desarrollarse con normalidad en medio de la presión por la continuidad de Espert al frente del organismo.

Mientras tanto, Machado sigue detenido en Río Negro a la espera de su extradición a Estados Unidos, acusado de integrar una red de narcotráfico internacional. Su nombre y el de Espert aparecen unidos en planillas contables que hoy sacuden a la política argentina.