Escándalo en 9 de Julio: productores enfrentaron a funcionarios municipales
Bronca en 9 de Julio: productores irrumpieron en la municipalidad, quemaron gomas y exigieron obras urgentes por los caminos anegados. Mirá el video.Política29 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un grupo de productores agropecuarios de 9 de Julio irrumpió este lunes en la municipalidad tras denunciar la falta de respuestas oficiales ante el mal estado de los caminos rurales, muchos de ellos intransitables por las inundaciones.
La protesta incluyó la quema de gomas en el ingreso al edificio y escenas de fuerte tensión cuando un grupo reducido logró acceder al despacho del secretario de Gobierno, Federico Aranda, donde también estaban presentes representantes de Obras Públicas.
Los reclamos y los insultos
En medio de los cruces, uno de los productores descargó su bronca contra los funcionarios: “Vos no podés estar donde estás. A Juan Pablo (Boufflet, secretario de Obras Públicas) le quedó grande. Vamos a poner los huevos sobre la mesa, basta carajo, no jueguen con los seres humanos”, gritó golpeando la mesa.
Luego, mirando a los emisarios municipales, lanzó: “Váyanse a la mierda, con todo respeto se los pido”.
Entre los gritos también se escucharon frases como “muévanse, hermano, hacé algo” y acusaciones a los empleados municipales de “no hacer nada” y “pasarse el día tomando mate”.
Qué piden los ruralistas
Los manifestantes exigieron obras urgentes de reparación y saneamiento de los caminos rurales, además de drenajes para evitar que sus campos y accesos queden anegados tras cada tormenta.
El reclamo no solo proviene de la localidad de Carlos María Naón, donde se originó la protesta, sino también de otras zonas del partido como La Niña, French y Morea, que permanecen aisladas por el agua. La situación compromete la campaña agrícola: la producción está atrapada en los silos sin poder salir hacia las rutas.
Contexto de la crisis
La intendenta María José Gentile (PRO) conformó en los últimos días una mesa de trabajo junto a la Sociedad Rural de 9 de Julio para fijar prioridades, aunque la mayoría de los caminos siguen intransitables.
Según un relevamiento de entidades agropecuarias, el 98% de los caminos rurales del distrito está en mal estado, y dentro de ese porcentaje, el 40% es directamente imposible de transitar.
Ante el colapso, el gobernador Axel Kicillof prorrogó la emergencia agropecuaria en 9 de Julio y otros municipios del noroeste bonaerense, medida que otorga beneficios impositivos a quienes tengan más del 50% de sus campos anegados.
Denuncias contra intendentes
En paralelo, un grupo de productores presentó una denuncia penal contra la intendenta Gentile y el jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en su rol de autoridades del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado (subregión A3).
En el escrito judicial acusaron a los funcionarios de inacción y señalaron que “conocían el riesgo, contaban con la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”, lo que habría agravado la crisis hídrica que mantiene bajo el agua miles de hectáreas productivas.
Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores: “El narcotráfico afecta a toda la Argentina”
Tras el triple femicidio, el mandatario bonaerense reclamó coordinación nacional y denunció la expansión del narcotráfico que atraviesa fronteras. "No hay que hacer campaña ni marketing con esto", afirmó.
Concejos bonaerenses se plantan contra la quita de la Zona Fría
Los municipios de la Provincia advierten que el recorte en los subsidios al gas impactará de lleno en los hogares más vulnerables y anticipan reclamos.
Aeronáuticos anunciaron asambleas y advierten por demoras en aeropuertos
Asambleas en aeropuertos pueden dejar varados a miles de pasajeros. La Asociación de Trabajadores del Estado advierte que la seguridad aérea está bajo amenaza.
Giro millonario: Espert bajo la lupa por fondos del narcotráfico
Un giro de 200 mil dólares desde EE.UU. desata un escándalo que sacude a José Luis Espert y lo vincula con el narco Fred Machado.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta: así se mueve el tablero electoral de cara a octubre
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Semifinales definidas: Racing y Lanús buscan la gloria continental
La Academia se mide con Flamengo y el Granate con Universidad de Chile. Conocé los últimos cruces, fechas y horarios de la Libertadores y la Sudamericana 2025.