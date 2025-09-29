Escándalo en 9 de Julio: productores enfrentaron a funcionarios municipales

Un grupo de productores agropecuarios de 9 de Julio irrumpió este lunes en la municipalidad tras denunciar la falta de respuestas oficiales ante el mal estado de los caminos rurales, muchos de ellos intransitables por las inundaciones.

La protesta incluyó la quema de gomas en el ingreso al edificio y escenas de fuerte tensión cuando un grupo reducido logró acceder al despacho del secretario de Gobierno, Federico Aranda, donde también estaban presentes representantes de Obras Públicas.

Los reclamos y los insultos

En medio de los cruces, uno de los productores descargó su bronca contra los funcionarios: “Vos no podés estar donde estás. A Juan Pablo (Boufflet, secretario de Obras Públicas) le quedó grande. Vamos a poner los huevos sobre la mesa, basta carajo, no jueguen con los seres humanos”, gritó golpeando la mesa.

Luego, mirando a los emisarios municipales, lanzó: “Váyanse a la mierda, con todo respeto se los pido”.

Entre los gritos también se escucharon frases como “muévanse, hermano, hacé algo” y acusaciones a los empleados municipales de “no hacer nada” y “pasarse el día tomando mate”.

Qué piden los ruralistas

Los manifestantes exigieron obras urgentes de reparación y saneamiento de los caminos rurales, además de drenajes para evitar que sus campos y accesos queden anegados tras cada tormenta.

El reclamo no solo proviene de la localidad de Carlos María Naón, donde se originó la protesta, sino también de otras zonas del partido como La Niña, French y Morea, que permanecen aisladas por el agua. La situación compromete la campaña agrícola: la producción está atrapada en los silos sin poder salir hacia las rutas.

Contexto de la crisis

La intendenta María José Gentile (PRO) conformó en los últimos días una mesa de trabajo junto a la Sociedad Rural de 9 de Julio para fijar prioridades, aunque la mayoría de los caminos siguen intransitables.

Según un relevamiento de entidades agropecuarias, el 98% de los caminos rurales del distrito está en mal estado, y dentro de ese porcentaje, el 40% es directamente imposible de transitar.

Ante el colapso, el gobernador Axel Kicillof prorrogó la emergencia agropecuaria en 9 de Julio y otros municipios del noroeste bonaerense, medida que otorga beneficios impositivos a quienes tengan más del 50% de sus campos anegados.

Denuncias contra intendentes

En paralelo, un grupo de productores presentó una denuncia penal contra la intendenta Gentile y el jefe comunal de Carlos Casares, Daniel Stadnik, en su rol de autoridades del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado (subregión A3).

En el escrito judicial acusaron a los funcionarios de inacción y señalaron que “conocían el riesgo, contaban con la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”, lo que habría agravado la crisis hídrica que mantiene bajo el agua miles de hectáreas productivas.