Fassi recibió a Álvarez Rodríguez y juntas inauguraron nueva oficina del Registro de las Personas
El Registro de las Personas ya cuenta con una nueva oficina descentralizada en Cañuela. Fue inaugurada por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez y la intendenta local, Marisa Fassi. Se trata de la cuarta delegación en el municipio.Municipales30 de septiembre de 2025Soledad Castellano
La jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la intendenta local, Marisa Fassi y la directora del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda inauguraron la cuarta dependencia registral en Cañuelas.
La nueva delegación impactará positivamente en los más de 50.000 habitantes del municipio.
“Este Registro que se abre, como le gusta decir al gobernador Axel Kicillof, es un Registro para que nadie se quede sin derechos. La Provincia trabaja todos los días por mejor educación, mejor seguridad, mejor salud, mejor documentación. Cuando abrimos una nueva delegación estamos abriendo una puerta de acceso a todos los derechos”, concluyó Álvarez Rodríguez.
La nueva oficina del Registro está ubicada en el Barrio San Esteban. Permitirá que los vecinos y vecinas del corredor de la Ruta 3 puedan resolver sus gestiones sin tener que viajar, de un modo ágil y eficiente.
Durante 2024 se realizaron 14.373 trámites registrales en todo el municipio. En lo que va del año ya se alcanzaron las 9.170 gestiones.
