Bianco y Succurro compartieron una jornada de trabajo en Salliqueló
El ministro de Gobierno de la Provincia y el intendente local entregaron equipos y vehículos para la prestación de servicios en el municipio y visitaron el nuevo Centro Universitario.Municipales01 de octubre de 2025Soledad Castellano
El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, desarrolló una agenda de trabajo en Salliqueló junto al intendente Ariel Succurro. En este marco, los funcionarios entregaron equipamiento y vehículos enviados por el Gobierno bonaerense y visitaron el nuevo Centro Universitario del municipio.
Bianco y Succurro pusieron en funciones una combi, un camión grúa, una camioneta y herramientas enviadas al municipio por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), empresa pública cuyo presidente ejecutivo, Hugo Obed, participó en la entrega.
Asimismo, junto a la referente regional del Ministerio de Ambiente, Carolina Digiani, las autoridades entregaron un vehículo autoelevador a trabajadores de reciclado y bicicletas a estudiantes de las escuelas secundarias del municipio, como parte del Programa “Pedaleá la Provincia”, que tiene como fin promover el uso de este transporte entre las y los jóvenes bonaerenses y facilitar sus traslados cotidianos.
Previamente, Bianco y Succurro habían participado en un encuentro con estudiantes de la Diplomatura en Procesamiento Agroalimentario que se dicta en el nuevo Centro Universitario de Salliqueló, inaugurado el pasado mes de agosto en el marco del Programa Puentes, la iniciativa provincial que busca ampliar el acceso a la universidad a lo largo del territorio bonaerense.
Dirigiéndose a las y los vecinos del municipio, el ministro Bianco afirmó: “Estos elementos que entregamos hoy acá en Salliqueló dan cuenta de la presencia del Estado bonaerense a lo largo y a lo ancho de la provincia para generar mejores condiciones de vida para la población. Los discursos que hablan de que hay que achicar el Estado y que la gente se arregle como pueda lo que hacen, en realidad, es abandonar al pueblo y sus necesidades”.
Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.
Gestión Moccero reconoció el accionar del ministro Javier Alonso y la Policía Bonaerense
La gestión que encabeza el intendente de Coronel Suárez destacó el accionar del titular de la cartera de Seguridad bonaerense y de la Policía en el marco del operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela.
"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.
Cascallares inauguró la 9° Feria Internacional del Libro en el aniversario de Almirante Brown
El intendente Mariano Cascallares encabezó la apertura de la feria cultural más importante de la región, con una grilla de más de 150 actividades gratuitas.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.