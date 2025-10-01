Bianco y Succurro compartieron una jornada de trabajo en Salliqueló

El ministro de Gobierno de la Provincia y el intendente local entregaron equipos y vehículos para la prestación de servicios en el municipio y visitaron el nuevo Centro Universitario.

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, desarrolló una agenda de trabajo en Salliqueló junto al intendente Ariel Succurro. En este marco, los funcionarios entregaron equipamiento y vehículos enviados por el Gobierno bonaerense y visitaron el nuevo Centro Universitario del municipio.

Bianco y Succurro pusieron en funciones una combi, un camión grúa, una camioneta y herramientas enviadas al municipio por Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), empresa pública cuyo presidente ejecutivo, Hugo Obed, participó en la entrega.

Asimismo, junto a la referente regional del Ministerio de Ambiente, Carolina Digiani, las autoridades entregaron un vehículo autoelevador a trabajadores de reciclado y bicicletas a estudiantes de las escuelas secundarias del municipio, como parte del Programa “Pedaleá la Provincia”, que tiene como fin promover el uso de este transporte entre las y los jóvenes bonaerenses y facilitar sus traslados cotidianos.

Previamente, Bianco y Succurro habían participado en un encuentro con estudiantes de la Diplomatura en Procesamiento Agroalimentario que se dicta en el nuevo Centro Universitario de Salliqueló, inaugurado el pasado mes de agosto en el marco del Programa Puentes, la iniciativa provincial que busca ampliar el acceso a la universidad a lo largo del territorio bonaerense.

Dirigiéndose a las y los vecinos del municipio, el ministro Bianco afirmó: “Estos elementos que entregamos hoy acá en Salliqueló dan cuenta de la presencia del Estado bonaerense a lo largo y a lo ancho de la provincia para generar mejores condiciones de vida para la población. Los discursos que hablan de que hay que achicar el Estado y que la gente se arregle como pueda lo que hacen, en realidad, es abandonar al pueblo y sus necesidades”.

