"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.
"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri. Este es el camino para sostener el rumbo del plan económico y la democracia", analizó el alcalde de San Isidro, Ramón Lanús.
Y consideró "Es un gesto que debe motivarnos a todos para dar esta pelea juntos y enfocados en lo que realmente importa: la Argentina".
Por su parte, Mauricio Macri fue quien contó desde sus redes que "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".
