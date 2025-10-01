"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús

"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri. Este es el camino para sostener el rumbo del plan económico y la democracia", analizó el alcalde de San Isidro, Ramón Lanús.

Y consideró "Es un gesto que debe motivarnos a todos para dar esta pelea juntos y enfocados en lo que realmente importa: la Argentina".

Por su parte, Mauricio Macri fue quien contó desde sus redes que "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".