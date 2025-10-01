"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.

Municipales01 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri. Este es el camino para sostener el rumbo del plan económico y la democracia", analizó el alcalde de San Isidro, Ramón Lanús.

San Isidro

Y consideró "Es un gesto que debe motivarnos a todos para dar esta pelea juntos y enfocados en lo que realmente importa: la Argentina".

BotoBoto firmó convenio con la ministra Díaz

Por su parte, Mauricio Macri fue quien contó desde sus redes que "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

Boto

Boto firmó convenio con la ministra Díaz

Soledad Castellano
Municipales01 de octubre de 2025

El intendente de Luján, Leo Boto, y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, firmaron el convenio para el desarrollo de la segunda etapa del programa “Comunidades sin Violencias”.

Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

