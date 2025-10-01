Gray: "Seguimos impulsando el deporte femenino porque creemos en la igualdad de oportunidades"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó 837 pares de botines a 34 clubes de las ligas de fútbol femenino del distrito. La actividad se llevó a cabo en el Club Parque 2000, en Luis Guillón.

“Seguimos impulsando el deporte femenino porque creemos en la igualdad de oportunidades y en el enorme talento de nuestras jugadoras en cada barrio del distrito”, señaló el jefe comunal.

Acompañaron a Fernando Gray la secretaria de Gobierno, Valeria Bellizzi; la directora general de Entidades Intermedias, Tamara Crosta; la presidenta de la Liga de Fútbol Femenina de Equipos Unidos de Esteban Echeverría, Griselda Covarrubia; la presidenta de la Unión de Fútbol Femenino Infantil y Juvenil del distrito, Flavia Nieva; y el presidente del Club Parque 2000, Javier Enrique.

El intendente distribuyó los 837 pares de botines entre los equipos que participan en la Liga de Fútbol Femenina de Equipos Unidos y en la Unión de Fútbol Femenino Infantil y Juvenil del distrito (UFFIJEE).

En representación de Equipos Unidos, las instituciones que recibieron el material fueron: Federal Fútbol Club, Fortín, Desafío, Zuviría, Siglo XX, Domingo Ramírez, Cami, Escuelita San Lorenzo, Escuelita Pataditas y Gambeta, El Ceibo, Polideportivo de Monte Grande, Los Fantasmas de San Sebastián, La Ram Pam Pam de Barrio Lindo, La Banda del Barrio La Morita, Las mismas de siempre de El Jagüel, Los Toritos, Alto Verde y Luna Rosa de La Campana.

Por parte de la UFFIJEE, los clubes beneficiados fueron: Unión de Padres 9 de Abril, Defensores de Luis Guillón, Santa Catalina, Las Leonas, Altos de Monte Grande, Las Chiquis, 5 de Marzo, La Plaza, El Triunfo, 5 Estrellas, San Sebastián, Santos Juniors, Guerreras, Lavalle y Almafuerte.

Por otro lado, Gray entregó en la Sociedad de Fomento Santa Rosa de Monte Grande, 457 kits de indumentaria a las y los deportistas del distrito que, entre el 13 y el 18 de octubre, participarán de la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata.

“Estos kits son un reconocimiento al esfuerzo y al nivel de compromiso que tienen nuestros deportistas al representar al distrito. Son un orgullo para Esteban Echeverría”, expresó el jefe comunal.

El equipamiento que recibió la delegación –compuesta por competidores, entrenadores y acompañantes- incluyó un conjunto deportivo (remera de salida, pantalón y buzo), mochilas, gorras, botellas y stickers.

También participaron de la jornada el secretario de Cultura local, Alejandro Correa; la subsecretaria de Cultura, Joana Carvajal; el subsecretario de Deportes, Hernán Clemente; el director general de Desarrollo Deportivo y Competencias, Lucas Falcao; y la directora general de Deporte Social y Turismo, Ligia Filippo.

Eje en la educación

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, compartió una reunión con las autoridades del Centro de Investigación e Información Educativa (CIIE) de Monte Grande.

“Este espacio de capacitación permanente para las y los docentes es muy importante para la comunidad educativa del distrito, por eso desde el Municipio invertimos para que tengan el mejor equipamiento”, afirmó Fernando Gray, junto a la directora del CIIE, Marisol Stojek, la secretaria de la institución, Marcela Wroniarski, y miembros de la cooperadora.

Durante el encuentro, el intendente entregó cuatro computadoras de escritorio y una impresora para el desarrollo de las actividades del centro educativo. También participaron de la reunión la coordinadora de Entidades Intermedias, Micaela Lagrotta, y el presidente del Consejo Escolar local, David De Lío.



