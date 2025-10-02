El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, se refirió a los comicios del 26 de octubre y explicó que "El peronismo siempre fue frentista. Tuvimos infinidad de partidos y conformamos infinidad de frentes".

En recientes declaraciones, comentó "Que esté La Cámpora, Grabois y haya distintas expresiones, es lógico y razonable en un frente. Ahora, quien es la voz cantante y conduce ese frente es una cosa totalmente distinta. Si vos decís, 'La Cámpora está en el peronismo, tiene todo el derecho del mundo a afiliarse al Partido Justicialista, militar, lo que quieran, vayan a una interna, gánenla y conduzcan el partido'. Pero de prepo querer conducir además el Partido Justicialista, imponer sus personajes en un gobierno como lo han hecho en la Nación y como lo hacen en la provincia de Buenos Aires... imponen metodologías que no tienen nada que ver con el sentimiento del peronismo y de gran parte de la sociedad".

Fernando Gray remarcó "Soy candidato por Unión Federal porque no comparto la postura de ninguno de los extremos, ni Grabois ni Espert. La Argentina necesita equilibrio, consensos y propuestas serias. Nosotros somos realmente opositores: una oposición constructiva que propone soluciones y trabaja para fortalecer al país con diálogo y responsabilidad".

En ese marco, analizó "A partir del 27 de octubre, debería comenzar una nueva etapa en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Espero que el gobernador tome el liderazgo de eso. Vamos a tener elecciones en veinte y pico de días, va a estar la lista de Espert, la lista de Fuerza Patria con Grabois y La Cámpora, y el gobernador no tiene representantes genuinos. Ahí dice que puso, pero la verdad que no tiene representantes. Por eso nosotros nos planteamos como una alternativa, no solo para el peronismo, sino para el resto de la sociedad".

"Anhelo que venga una nueva etapa. Eso va a depender del gobernador de la provincia de Buenos Aires por un lado y del peronismo también, porque tenemos una responsabilidad importante. El peronismo es el principal partido de la oposición, de cómo nos reconfiguramos", consideró.

"Este gobierno está en un extremo que yo no comparto"

El alcalde y candidato a legislador apuntó contra el gobierno nacional: "Las formas me parecen realmente fuera de lugar y por momentos muy desagradables. Cuando se agrede a sectores importantes de nuestra población, cuando se burlan de personas con discapacidad".

"Vamos a tener una elección y el representante de ese extremo es Espert, que ahora está desaparecido porque no sabemos dónde está, está perdido, sale de escena con un gobierno que está aturdido. Empezó a recibir impactos, no estaba acostumbrado y quedó sin reacción", dijo.

Fernando Gray participó en otra marcha de los miércoles frente al Congreso

"Estuvimos, estamos y estaremos. Como cada miércoles, presentes en la Plaza del Congreso codo a codo con nuestras abuelas y nuestros abuelos, que necesitan apoyo y acompañamiento más que nunca en su lucha por recuperar los derechos que este gobierno nacional les arrebató con total descaro", contó el alcalde y candidato a diputado nacional, quien de esta forma disparó contra las políticas de ajuste del gobierno nacional.