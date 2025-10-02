El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, brindó detalles sobre la participación que hizo en un importante encuentro: "CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, nos invitó al encuentro 'Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe', en el que compartimos junto a intendentes e intendentas de distintas ciudades del país nuestra experiencia".

"En Lomas hablamos de Gobierno de la Comunidad, una gestión abierta y participativa, en la que es fundamental la articulación del estado local con los diferentes sectores que conforman la comunidad, así como el intercambio de miradas", dijo el alcalde.

Y agregó "En ese camino es muy valioso poder aprender del trabajo que se realiza en otros lugares del país y de América Latina, para tener más herramientas en nuestra búsqueda de construir un ambiente más sano, libre de contaminación, con espacios verdes que propicien el encuentro y con un entorno que cuide la naturaleza, la ciencia y la educación y que apueste por un desarrollo sostenible", dijo.

Otermín: "Las elecciones del 26 son muy importantes"

Desde redes, el mandamás se refirió a los comicios legislativos: "Las elecciones del 26 de octubre de diputados nacionales son muy importantes para ponerle un freno a Milei en el Congreso y construir una esperanza".

Por otro lado, analizó qué dejó el triunfo peronista en las elecciones legislativas en la Provincia. En ese sentido, consideró que los intendentes peronistas jugaron un rol muy importante. "La idea del desdoblamiento permitió encarar una campaña desde lo local y hubo resultados extraordinarios en toda la provincia", remarcó.

De cara a los comicios del 26, opinó "vamos a ampliar la diferencia. Creo que hay un entusiasmo muy grande en muchísima gente".

"La elección es clave, porque un diputado más o menos puede cambiar la historia. Este gobierno quiere avanzar con una serie de reformas en línea con el FMI y hay que estar atentos porque la velocidad de la destrucción suele ser infinitamente superior a la de la construcción", alertó.

Otermín, en recientes declaraciones, agregó "Hay que ser profundamente respetuoso de la democracia, del orden democrático. Hay periodos, procesos, mandatos que están para cumplirse. Pero, así como hay un Poder Ejecutivo con un país híper presidencialista, también hay elecciones de medio término donde uno se puede expresar y definir si las y los diputados van a responder a Milei o a una lógica de preservar lo que queda de nuestro país".

"Los jardines de infantes y escuelas de Lomas construyen comunidad"

El alcalde encabezó el acto por los 50 años del Jardín 911 de Temperley. "En este día especial, queremos darle las gracias a la dire, Nancy, y a todas las maestras, auxiliares, mamás, papás y chicos que a lo largo de los años formaron y forman parte de la historia de este jardín", escribió en sus redes.

Y dijo "Los jardines de infantes y escuelas de Lomas construyen comunidad y hoy, que las cosas no están bien en nuestro país, esa idea de comunidad, de compartir la vida, es lo que nos tiene que salvar, porque queremos que nuestros pibes y pibas puedan estudiar, crecer con amor y ser felices".