Olivera realizó gestiones para avanzar con la obra del acueducto

El intendente de Tordillo, Héctor Olivera, se reunió con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, para avanzar en la obra del acueducto. Se trata de una obra de suma importancia para optimizar el servicio de agua sanitaria en el distrito.

Un equipo de expertos compuesto por un geólogo, un ingeniero y un técnico arribaron a Tordillo para realizar un relevamiento completo de la obra.

El objetivo es ultimar detalles para implementar el rebombeo y optimizar el funcionamiento del acueducto. "Estamos convencidos de que estas mejoras traerán soluciones significativas a los inconvenientes que enfrentamos actualmente", se indicó desde la comuna.

"Llevar adelante esta obra significa dar respuesta a las demandas de nuestra comunidad y es posible gracias al acompañamiento del gobierno provincial", agregaron.