El Espacio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) del Parque Belgrano volvió a abrir sus puertas para recibir una nueva edición de Larti Innova, una experiencia educativa que apuesta a la innovación y la sustentabilidad en el agro. La propuesta contó con el impulso de Lartirigoyen y AAPRESID Regional Pergamino – Colón, en alianza con Pergamino Ciudad del Conocimiento.

El intendente Javier Martínez recorrió el museo interactivo acompañado por Aurelia Furnari, responsable del espacio, además de representantes de empresas, instituciones, comerciantes y el emprendedor tecnológico pergaminense Horacio Llovet.

“Yo soy un convencido de que las cosas públicas y privadas son las cosas que van funcionando en forma unida. Hoy lo hacemos un poco jugando, un poco poniéndole cabeza a ver el destino y la vocación de cada uno. Quiero agradecer a un pergaminense que hemos exportado a varios lugares del mundo, dando sus charlas motivacionales y ayudando con su experiencia. Así que aprovechen para aprender, para sacarse dudas, para consultar. Nosotros estamos para ayudar, consulten y sáquense las dudas. También quiero agradecer a las empresas y la Cámara de Comercio que nos están acompañando, que lo hacen con esa vocación de ayudarnos”, expresó el intendente Martínez ante los jóvenes.

Un enfoque innovador para los estudiantes

La propuesta incluyó nuevos espacios al aire libre con charlas, demostraciones tecnológicas y actividades interactivas sobre siembra, domótica y drones agrícolas. Una de las grandes novedades fue la participación de Horacio Llovet, CEO y cofundador de Nawaiam, quien presentó una herramienta disruptiva de orientación vocacional.

Nawaiam es una plataforma en formato de videojuego que permite evaluar perfiles conductuales en el ámbito laboral. En apenas 15 minutos de juego, los estudiantes pudieron realizar gratuitamente un test vocacional que abre nuevas posibilidades de reflexión sobre sus intereses y habilidades.

Con esta mirada, Larti Innova busca introducir a estudiantes secundarios al mundo del agro desde una perspectiva tecnológica e innovadora, destacando la importancia de la sustentabilidad. El objetivo es mostrar que el campo argentino es un sector dinámico en constante evolución gracias a herramientas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la automatización.

La primera edición del programa, realizada en abril, ya había convocado a 286 jóvenes de Pergamino y Colón. Esta segunda jornada, destinada a alumnos del segundo ciclo del nivel secundario, reafirmó el entusiasmo que genera la propuesta.

El cronograma incluyó el Museo Interactivo Larti Innova, el Espacio Siembra y Domótica a cargo de miembros de AAPRESID, el Espacio Drones Agrícolas, la charla motivacional de Horacio Llovet y la experiencia en la plataforma Nawaiam.

Andrés Dall’Occhio asumió como secretario de Hacienda

En paralelo a la jornada educativa, el municipio vivió un momento institucional destacado: Andrés Dall’Occhio asumió formalmente como nuevo secretario de Hacienda y Finanzas de Pergamino. El acto estuvo cargado de emoción y contó con la presencia del intendente Javier Martínez, quien destacó la trayectoria y el compromiso de su equipo de gestión.

La anterior titular del área, Andrea Lamelas, pasará a desempeñarse como tesorera municipal y en la ceremonia recibió simbólicamente la llave del tesoro. Martínez resaltó que “para nosotros es una linda jornada, en particular para mí, porque hace tiempo que el municipio se va retroalimentando con funcionarios que surgen de la propia estructura municipal y que tienen en esencia algo en común: ser buenas personas. Eso es lo que más valoramos, porque después todos podemos errar más o menos en la gestión, pero lo importante es que siempre tratamos de rodearnos de gente honesta y comprometida. Premiar el sacrificio, la honestidad, la transparencia, al que se levanta todos los días pensando en un municipio mejor, y Andrés representa eso”.

El intendente también subrayó el rol fundamental del área en la administración responsable: “Cuando vemos la realidad de otras ciudades en emergencia económica, en Pergamino seguimos creciendo con obras y servicios. Esto es posible porque tenemos un equipo que cuida cada peso que aportan los vecinos, que sabemos lo mucho que cuesta”.

Compromiso con la transparencia y la eficiencia

En sus primeras palabras como secretario de Hacienda, Andrés Dall’Occhio agradeció la confianza y se mostró emocionado por el desafío. Juró por su familia y por los ciudadanos del Partido de Pergamino, al tiempo que aseguró: “Hoy asumo este compromiso con muchas ganas y con la certeza de que no soy yo, sino todo un grupo de personas que hace años trabaja en Hacienda con responsabilidad y transparencia. Cada peso que ingresa al Municipio se convierte en obras y servicios y ese seguirá siendo nuestro norte”.

El funcionario recordó su recorrido profesional y personal, dedicando un agradecimiento especial a su familia, a sus compañeros de trabajo y a sus “madres laborales”, Liliana Buchner y Andrea Lamelas, a quienes definió como pilares en su formación.

Con este recambio en Hacienda y el impulso de programas como Larti Innova, Pergamino reafirma su camino hacia la innovación educativa y la administración responsable, dos ejes que sostienen el crecimiento de la ciudad en un contexto económico desafiante.