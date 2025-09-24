Inició la pavimentación en la Av. De la Cruz Gorordo.

La Municipalidad de Pergamino avanza con dos ejes centrales de su gestión: la mejora en la infraestructura vial y el sostenimiento del diálogo paritario con los trabajadores municipales.

En primer lugar, comenzó la obra de pavimentación de la Avenida De la Cruz Gorordo, una vía principal que conecta la Ruta Nacional Nº 188 con la Avenida Scalabrini. Se trata de una arteria estratégica, de doble mano y con bicisenda lateral, por donde circula a diario un gran caudal de vehículos de distinto porte.

El proyecto contempla la ejecución de asfalto flexible y la canalización de cunetas en un tramo de 1.760 metros lineales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar mayor seguridad vial.

Los trabajos incluyen la recomposición de bases en zonas sin pavimento, utilizando maquinaria especializada; la colocación de cañerías en cunetas de desagües con nivelación previa; y el reemplazo y ajuste de diámetros en alcantarillas ya existentes.

El intendente Javier Martínez recorrió la obra y destacó la importancia de esta intervención para la ciudad. “La Av. De la Cruz Gorordo es una vía muy utilizada, no solo por los vecinos de la zona, sino también por quienes necesitan conectar con la Ruta 188 o con la Av. Scalabrini. Pavimentar este tramo significa mayor seguridad, mejor circulación y más calidad de vida para los pergaminenses”, expresó.

Esta obra forma parte del plan de infraestructura vial 2025 que el Municipio lleva adelante con recursos propios, consolidando el compromiso de mantener y mejorar las calles y avenidas de la ciudad.

En paralelo, se desarrolló una nueva reunión de la mesa paritaria en la sede municipal. Allí, el Departamento Ejecutivo y los representantes gremiales de los trabajadores acordaron un incremento salarial del 4% en septiembre sobre los básicos de agosto de 2025.

De esta manera, el acumulado anual asciende al 19,7%. El acuerdo fue alcanzado tras el diálogo entre el secretario de Gobierno Karim Dib y la secretaria de Hacienda y Finanzas Andrea Lamelas, junto a los delegados de SOEM, ATE, UPCN y SOSBA.

Además, se estableció una nueva fecha de encuentro para el 17 de noviembre de 2025, cuando se revisarán los índices inflacionarios publicados por el INDEC y, en caso de ser necesario, se reabrirá la discusión salarial.

El acta será homologada ante el Ministerio de Trabajo, Delegación Pergamino, y enviada también al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires para su validez formal.

De esta manera, el gobierno local avanza de manera simultánea en la consolidación de su plan de obras y en el sostenimiento de acuerdos paritarios que buscan dar previsibilidad a los trabajadores municipales.

Un pergaminense entre los mejores del mundo en la elite del motociclismo

En otro orden, la comuna informó que Santiago Arangio sigue instalando su nombre en la elite del motociclismo en óvalos de tierra, terminando una durísima y positiva temporada en el octavo puesto de la clasificación general del FIM Flat Track World Championship2025.

El pergaminense logró 5 de 6 finales, cuatro de ellas de manera directa, ganando un Heat, una repesca, liderando una final y terminando 4° como mejor posición.

Desde la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Pergamino, saludaron y felicitaron a Santiago "por este presente, augurando un futuro aún mejor".



