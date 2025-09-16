La Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, finalizó la segunda etapa del Plan de Asfalto 2025. Esta instancia contempló la pavimentación de numerosas arterias de la ciudad, así como también la ejecución de bocacalles y trabajos de bacheo en diferentes barrios. Solo resta completar el arreglo de un tramo en Barrancas de Paraná.

El intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, recorrió las obras y destacó la importancia de los trabajos, que permiten mejorar la accesibilidad y la movilidad urbana. Según remarcaron desde el Ejecutivo, el impacto también se traduce en la calidad de vida de los vecinos que transitan a diario las zonas intervenidas.

Las calles incluidas en esta segunda etapa fueron:

Calle 4 (Emeterio Sanes) entre Ruta 188 y Vilar; entre Vilar y Torrent; y entre Torrent y Poetas Pergamino.

Lugones entre Guido Spano y Schumacher; y entre Schumacher y Mazzei.

José Hernández Bis (Solares Linotex) entre Dr. Valentini y Eva Duarte de Perón; y entre Eva Duarte de Perón y A. Moro de Justo.

Eva Duarte de Perón (Solares Linotex) en los tramos entre Hernández y Goyita Salas; Goyita Salas y C. Berini; C.

Berini y Martín Fierro; Martín Fierro y Scalabrini Ortiz; y entre Scalabrini Ortiz y O´Farrel.

República de Croacia en las alturas 402 a 498, 502 a 598, 602 a 698, 702 a 798, 802 a 898 y 902 a 998, en los tramos comprendidos entre Ruta 178 y Florida.

Conscripto Silva (frente a Racing) entre R. Raimundo y Salta.

Bombero Esquivel entre Francia y Perú; entre Perú y Méjico; y entre Méjico y Vicente López.

Güiraldes entre Carpani Costa y Dr. Valentini; entre Dr. Valentini y Trincavelli; y entre Trincavelli y Mazzei.

Colodrero entre Carpani Costa y Dr. Valentini; entre Dr. Valentini y Trincavelli; y entre Trincavelli y Mazzei.

Mazzei entre Lugones y Güiraldes; y entre Güiraldes y Colodrero.

Schumacher entre Güiraldes y Colodrero.

La Municipalidad en la 86ª Expo Rural

En paralelo a las obras, el Municipio tuvo una destacada participación en la 86ª edición de la Exposición Rural de Pergamino, donde su stand recibió a más de 5.000 visitantes y se convirtió en uno de los principales atractivos de la muestra.

La propuesta municipal se organizó en tres espacios principales: una Sala de Escape con un desafío interactivo junto al ChatBot Mino, un espacio lúdico y recreativo que convocó a familias, y charlas motivacionales #ElijoPergamino bajo la consigna “de emprendedor a empresario”, con referentes de sectores como tecnología, agro, gastronomía, turismo, textil y deporte.

La gran novedad fue la presencia de Mino “en vivo”, un personaje que dejó de ser un diseño virtual para interactuar con los visitantes, sacarse fotos y recorrer la muestra. Su aparición lo consolidó como un nuevo ícono de innovación y cercanía local.

El stand también incluyó la participación de emprendedores y empresas pergaminenses como Bazar Pergamino, Lácteos Don Eugenio, Quántica, Rosell Muebles, Muy de Campo, Conexión Verde, Baby Pop, Kurama, Session Beer, Magnolia Home, la Escuela Agropecuaria I.M.M Mariano Alfonzo, La Fe y Fabricaciones del Sur.

La presencia artística también fue protagonista, con shows de Fogoneros Sin Arreglo, Grupo Sendero, Marcos Emanuel y Madeleine, que le dieron color y música a la Expo. Además, se sumaron acciones de Seguridad con demostraciones de los nuevos drones municipales y una campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), en coordinación con la Fundación Maiztegui y el Instituto Maiztegui.

Con actividades para todas las edades, innovación tecnológica y un fuerte acompañamiento al sector productivo, el stand reafirmó el compromiso de la gestión con el crecimiento de Pergamino y su proyección como ciudad para vivir, invertir y producir.