Desarrollo cultural y deportivo en Pergamino: obras clave en marcha
El Municipio informó que el Microestadio avanza con la colocación de la piel de vidrio y nuevos espacios complementarios, mientras que artistas locales recorrieron la obra del Teatro San Martín.Municipales10 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Pergamino informó que la construcción del Microestadio sigue a paso firme y en las últimas semanas alcanzó hitos clave en su desarrollo.
Actualmente se está finalizando la colocación de la piel de vidrio, uno de los elementos arquitectónicos más destacados del proyecto. Además, se trabaja en el núcleo de baños públicos, un espacio esencial para garantizar comodidad a los vecinos que asistan a los futuros eventos.
En paralelo, se ejecutan las cenefas de cierre en las cuatro fachadas, lo que permite consolidar la estructura externa. También se completó la cubierta del bar y el gimnasio, dos sectores que formarán parte del equipamiento complementario del predio.
De esta manera, el Microestadio avanza con pasos concretos en su construcción y se consolida como una obra estratégica para el desarrollo deportivo, cultural y social de Pergamino.
Teatro San Martín: referentes culturales recorrieron la obra
Por otro lado, la Subsecretaría de Cultura organizó una recorrida por el Teatro San Martín con importantes referentes del ámbito teatral, musical, de la danza y de las artes escénicas de la ciudad.
“El encuentro tuvo por objetivo abrir las puertas de este proyecto a quienes son los motorizadores de la vida teatral y cultural de Pergamino. Esta es una obra muy importante que significará un impacto importante en la escena local y regional. Queríamos compartirlo con ellos, nutrirnos de sus opiniones y socializar el proyecto”, expresó Diego Morello, subsecretario de Cultura.
Durante la visita, los participantes recibieron información y asesoramiento del arquitecto Federico Argento, director de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y miembro del equipo que supervisa la obra.
Obras que transforman Pergamino
Tanto el Microestadio como el Teatro San Martín son proyectos que refuerzan el compromiso de Pergamino con el crecimiento de su infraestructura cultural y deportiva. Desde el Municipio destacaron que ambas iniciativas se convierten en pilares para fortalecer la vida social, recreativa y artística de la ciudad.
