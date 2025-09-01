Martínez presentó el crematorio de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

El intendente Javier Martínez participó de la presentación, junto al secretario de Gobierno Karim Dib y la diputada Paula Bustos. Durante el encuentro, expresó: "Las cosas no suceden porque sí, suceden porque se planifican, se proyectan y se buscan los recursos".

"Estamos dando un paso histórico que refleja lo que la sociedad nos pide: que trabajemos juntos, de manera concreta, para mejorar los servicios que llegan al vecino. Este crematorio es una muestra de que, cuando hay coordinación y compromiso, se logran resultados que benefician a toda la comunidad", comentó el alcalde.

También agradeció a la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, a su consejo de administración y a todo el equipo de las Salas Velatorias, como también al personal del municipio que intervino en las gestiones, habilitaciones y aspectos ambientales para hacer posible esta presentación.

Representantes de la CELP también destacaron el valor histórico de la obra, recordando que se trata de un proyecto que se gestó hace décadas y que finalmente pudo concretarse gracias al trabajo compartido con el municipio y al esfuerzo de los socios de la institución.

Detalles del crematorio

El nuevo crematorio cuenta con tecnología de última generación, infraestructura adecuada y todas las habilitaciones correspondientes, lo que permitirá ofrecer un servicio que responde a nuevas demandas y necesidades de la sociedad.

El Intendente concluyó: “Este es un paso más para tener un Pergamino con mejores servicios. Felicitaciones a la Cooperativa y a todos los que trabajaron para hacerlo posible”.