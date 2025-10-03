Conte Grand alertó por el avance narco: "Es desmesurado"

Durante una visita a Bahía Blanca, el jefe de los fiscales provinciales, Julio Conte Grand, sostuvo que el avance de la narcocriminalidad “ha sido muy significativo” y que, aunque la Justicia bonaerense solo tiene competencia sobre el narcomenudeo, trabaja en coordinación con la Justicia federal en equipos conjuntos de investigación.

“Estamos satisfechos con la articulación, pero sin ninguna duda el crecimiento del narcotráfico ha sido desmesurado”, señaló y advirtió que el aumento de la narcocriminalidad está directamente relacionado con la escalada de violencia en los delitos que se registran en distintos puntos del territorio bonaerense.

“Estos procesos aberrantes con que nos hemos enfrentado, y que ponen a la población en estado de vilo, son una manifestación de lo que viene sucediendo desde hace tiempo”, dijo, en referencia al triple femicidio de Florencio Varela, que el gobernador Axel Kicillof definió como “narcofemicidios”.



La “selfie del horror”

El procurador también encendió alarmas sobre un nuevo fenómeno: jóvenes delincuentes que filman sus actos violentos y los difunden en redes sociales, buscando posicionarse como “influencers del delito”.

“Es la selfie del horror, un fenómeno creciente y muy preocupante”, advirtió Conte Grand, quien además señaló las complicaciones judiciales por la detención en Perú de uno de los implicados en el crimen de Varela, debido a irregularidades en su documentación de viaje.

Las víctimas del narcofemicidio de Florencio Varela.



Si bien la investigación del triple femicidio está en manos de la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, Conte Grand aclaró que el caso seguirá en la órbita provincial hasta que se determine un posible vínculo con el crimen organizado de mayor escala.

“Hay un crecimiento importante de los hechos delictivos vinculados a la violencia. No tanto en cantidad, sino en la brutalidad con que se cometen”, subrayó.