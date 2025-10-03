Magario: "Es importante tener legisladores con decisión política y coraje para poner límite a la crueldad de Milei"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, celebró que el Senado de la Nación ponga freno a los vetos de Milei y sancione dos leyes claves en educación y salud.Legislativas03 de octubre de 2025Soledad Castellano
El Senado de la Nación, en una nueva avanzada opositora, insistió sobre dos leyes vetadas del presidente Javier Milei. En esta oportunidad, sancionaron la ley que declara la Emergencia sanitaria en Pediatría, con foco en sanear la problemática del Hospital Garrahan, y la norma que garantiza el Financiamiento Universitario.
Pediatría
El Senado insistió con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones de los senadores que responden a Mauricio Macri.
Universidades
Hubo 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones, a la que se sumó la radical Carolina Losada, quien se abstuvo esta vez en vez de votar en contra.
Los tres macristas que se abstuvieron fueron Alfredo Di Angeli, María Victoria Huala y Martín Goerling Lara; el resto votó a favor de insistir. Por otra parte, estuvieron ausentes fueron Antonio Rodas del PJ, la chubutense Edith Terenzi y la libertaria Vilma Bedia.
Los únicos que votaron en contra y sostuvieron el veto fueron los 6 de La Libertad Avanza presentes, sumado a Francisco Paoltroni, el exlibertario que volvió a aliarse con el Gobierno, y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.
Magario: "El Senado se expresó en defensa del pueblo"
Desde redes, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo al respecto "El Senado, como antes Diputados, se expresó en defensa del pueblo argentino: el financiamiento a las universidades y la emergencia pediátrica no se vetan ni se negocian. La educación y la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes son pilares fundamentales para construir el país que queremos".
"Para estas defensas de valores y derechos esenciales es tan importante tener legisladores con la decisión política y el coraje de poner un límite a la crueldad de Milei", remarcó Magario.
De cara a los comicios, dijo "Por eso, este 26 de octubre, hay que ir a votar por #FuerzaPatria, para ponerle un freno a Milei en las urnas con representantes que cuiden a su pueblo en el Congreso".
