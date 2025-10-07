Desde X, Garate instó a "sumar fuerzas para defender a Tres Arroyos y que no nos saquen la Zona Fría. Para que no se lleven todo lo que producimos y no vuelva nada. Para que no sigan dañando a la salud, a los jubilados y a los que menos tienen. Para que no siga parada la obra pública que mejora la vida de los vecinos. Para que no sigan exprimiendo a los que producen y trabajan".

De esta manera, el alcalde pidió votar al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana (Fuerza Patria).

Diez millones para Envión gestionados por la Secretaria de Desarrollo Social

Diez millones de pesos para el programa Envión fueron recibidos por el Secretario del Área, gracias a las gestiones realizadas, por el equipo de trabajo del Área de Niñez, Adolescencia y Familia en el marco del evento que se denominó Juntada Envionera y que contó con la presencia de la funcionaria provincial Camila Lorenzo, en la sede de Envión.

En una tarde compartida con los jóvenes se realizó una muestra de talleres de carpintería y artística, como así también espectáculos de canto, baile y demostración de deportes, mientras tanto, compartieron pizzas a cargo del programa Tarea Fina.

Camila Lorenzo, Coordinadora territorial de la Sexta sección, destacó y felicitó al Secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, por el trabajo y el desarrollo de Envión en el marco de la entrega de este subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; denominado “Fortalecimiento de Envión” que asciende a un monto de $10.000.000.

El dinero será destinado al equipamiento de la sede del programa como así también de los talleres que se llevan adelante. Se trabaja en la compra de elementos deportivos, pequeños electrodomésticos, mobiliario e instrumentos musicales, y elementos para los talleres de peluquería y barbería.

Marcando la continuidad de trabajo y de los proyectos, el Secretario Martín Garate anunció la celebración de un Convenio con el Banco Provincia para la adquisición del equipamiento necesario para la instalación del estudio de grabación en la sede, para concretar el proyecto presentado por los y las adolescentes en Decisión Niñez 2024, donde Persiguiendo el Sueño fue una de las propuestas seleccionadas para concretarse.