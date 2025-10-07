La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió las obras que lleva adelante la Comuna en el edificio que comparten la Escuela Primaria Nº 21 y la Escuela de Educación Secundaria Nº 12, ubicado en avenida Dardo Rocha y Cerrito, en Bernal Oeste.

Además, ambos establecimientos educativos adquirieron distintos equipamientos tecnológicos, en el marco del programa municipal “Quilmes Coopera”.

“Esta sala nueva en la escuela es una idea pensada a partir de una necesidad de la seño y la directora que se hizo con el programa Quilmes Coopera, que tiene que ver con las Cooperadoras. Trabajando en conjunto, que es como se logran las cosas, pudimos tener esta sala audiovisual. Así que hicimos un poquito entre todos. Disfruten y cuiden mucho del aula, para los que vienen detrás de ustedes”, señaló Mayra, quien estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes local, Joaquín Desmery.

En este sentido las dos instituciones recibieron financiamiento en el marco del Programa “Quilmes Coopera”. Tal es así que la EP Nº 21 accedió al subsidio para el proyecto de “Sala Audiovisual” con el cual adquirieron una TV 75”, auriculares, almohadones, torres de madera, juego, pendrives, bloques de construcción, placas de goma, torres de sonido, 2 bibliotecas, juegos de mesa, un micrófono y cortinas black out.

Por su parte, la EES Nº 12 recibió un subsidio para el proyecto “Comunicar para Transformar”, que consiste en transmitir a través de la radio y del microemprendimiento de la impresora 3D, la sublimación y encuadernación, para generar un ámbito de trabajo que permita a los estudiantes verse como promotores de su futuro.

En ambas instituciones también se están llevando una serie de obras gracias a la inversión municipal en infraestructura escolar. Concretamente, en la EP Nª 21, que tiene una matrícula de 688 alumnos, se está realizando la reparación de los aires acondicionados y la refacción de baños. Mientras que en la EES Nº 12 (686 estudiantes) se está ejecutando el cambio del techo, colocando el cielorraso nuevo, y la pintura de un aula. Además, se hará la división de circuitos eléctricos entre las dos escuelas.

Participaron también de la actividad el director general de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino, y las directoras de la EP Nº 21 y la EES Nº 12, Carolina Laurito y Julia Rodríguez, respectivamente.

Mayra presentó la extensión del nuevo recorrido de la línea 257

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de una reunión con las autoridades de la línea de colectivos 257 “Expreso Villanueva”, en la sede de la empresa en Rodolfo López 3006, donde se presentó la extensión del nuevo recorrido que une los barrios La Sarita y La Cañada, de Quilmes Oeste, con San Francisco Solano, que fue posible gracias al plan de pavimentación impulsado por esta gestión, y tiene el fin de continuar mejorando la conectividad de las y los quilmeños, acortando sus tiempos de viaje.

“Nosotros lo planteábamos en estos términos cuando decíamos: nacer, crecer, desarrollarse, estudiar y trabajar en Quilmes. Todo estaba pensado para salir a Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido venimos ampliamos recorridos y son cosas que hay que ir pensándolas de forma artesanal. Si no hay un transporte público que te lleve directo a destino, todo cuesta más”, expresó Mayra, acompañada por el secretario de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld, con quien recorrió las instalaciones de la terminal.

Y afirmó: “La dificultad es que no hay sector que no se vea perjudicado, las empresas de transporte y su vida familiar, porque baja la recaudación, cae el consumo y se pierde poder adquisitivo. Todo es una cadena. Por eso, las elecciones son una instancia importante para demostrar democrática y pacíficamente que queremos otro rumbo, otro modelo de país. Es fundamental que la gente vaya a votar, que participe. Porque el enojo y la frustración pueden llevar a quedarse en casa y dejar que otros decidan, y eso es un error. Por eso es importante la elección del 26 de octubre para la conformación de un bloque opositor en el Congreso Nacional que pueda frenar a Milei”.

Con esta acción, que se dio en el marco del compromiso de gestión asumido por Mayra Mendoza en 2019, de la pavimentación de más de 800 cuadras durante la primera administración, y que tiene continuidad con el nuevo compromiso de sumar 1.000 calles más para este segundo mandato, el Estado Municipal profundiza la articulación con una entidad privada como la Línea 257 con el objetivo de establecer un nuevo recorrido y así poder cubrir la demanda de los vecinos y vecinas y de los mencionados barrios mejorando notablemente su calidad de vida.

La medida responde a un pedido histórico de los habitantes de la zona, que reclamaban una opción de transporte directo hacia el centro quilmeño y al corazón comercial de San Francisco Solano y que en breve comenzará a funcionar.

Con esta ampliación, las unidades del ramal Lamadrid circularán por la calle 387 hasta La Rioja, continuarán por 389 hasta República del Líbano y luego tomarán Camino General Belgrano hasta Pasco, tanto en el trayecto hacia San Francisco Solano como en el que se dirige hacia Quilmes.

De esta manera, también se busca dar respuesta a una demanda creciente y facilitar el acceso a escuelas, hospitales, trámites administrativos y actividades cotidianas. La incorporación del nuevo recorrido no modificará las paradas habituales del ramal Lamadrid en el resto de su trayecto, sino que extiende el servicio a barrios que hasta ahora debían combinar con otras líneas o realizar trasbordos para llegar a destinos clave del distrito. Cabe mencionar que la Comuna viene articulando con la empresa la apertura de una nueva terminal en Tupungato y Río Desaguadero, en Ezpeleta, desde el año 2024.

Del encuentro participaron: el secretario de la Agencia de Fiscalización, Control Comunal y Desarrollo Económico, Julián Bellido, y la presidenta y la directora de la Línea 257, Marcela Gómez y Adriana García, respectivamente.