Pilotos lanzan protestas y los vuelos pueden colapsar
Con conflicto salarial y desregulación como telón de fondo, las acciones de APLA amenazan la normalidad aérea: mirá qué vuelos podrían verse afectados.Argentina09 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Este jueves 9 de octubre, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevará adelante una asamblea en Aeroparque entre las 16:00 y 20:00, en lo que constituye la primera medida de acción directa dentro del nuevo plan de fuerza oficializado por el gremio.
Según el cronograma anunciado, habrá una segunda jornada de protesta el viernes 24, de 06:00 a 10:00, que también podría generar interrupciones en los vuelos.
Denuncias cruzadas: reclamos sindicales vs defensa empresarial
Desde APLA critican una “demora intencionada” de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en medio de lo que califican como retrasos salariales acumulados. Sostienen que hay “incumplimientos sistemáticos” al convenio colectivo y alertan sobre el proceso de “desregulación indiscriminada” del sector.
En particular, reclaman que la apertura del mercado y el ingreso de pilotos extranjeros con salarios superiores deterioran el empleo local y debilitan la profesión.
En respuesta, Aerolíneas Argentinas defiende que la medida gremial busca presionar la discusión paritaria y las reformas regulatorias. Argumentan que la empresa logró superar años de pérdidas y que este tipo de protestas obstaculizan su actual etapa de estabilidad financiera.
"Desde Aerolíneas trabajaremos para mitigar cualquier efecto que esta medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros", indicaron fuentes de la compañía.
El nuevo marco regulatorio, eje del conflicto
El fondo del conflicto radica en el Decreto 378/2025, sancionado en junio, que regula los tiempos máximos de vuelo, períodos de descanso y excepciones para tripulaciones, derogando el decreto previo 877/2021. El Gobierno lo presenta como una reforma para adaptar el sistema argentino al estándar técnico internacional, reduciendo trabas burocráticas en la operación aérea.
Pero sindicatos aeronáuticos denuncian que esas modificaciones implican recortes en descansos, ajustes en licencias y un debilitamiento de garantías laborales. Además, la Resolución 402/2025 de la ANAC establece un plazo de 90 días para adaptar las regulaciones técnicas al nuevo decreto.
Riesgo operativo: lo que pueden vivir los pasajeros
Durante los períodos de protesta, APLA anticipa demoras en los vuelos y posibles cancelaciones. Operaciones de despacho, check‑in y control podrían verse impactadas, generando reprogramaciones de rutas nacionales y regionales.
Rutas turísticas como Neuquén o Bariloche se mencionan como especialmente vulnerables. En números, el decreto fija un techo de 1.000 horas de vuelo por año para pilotos en vuelos regulares, con límites mensuales y franjas horarias específicas.
Conflictos anteriores y el contexto gremial ampliado
Este no es el primer capítulo de tensión entre APLA y Aerolíneas en 2025. En otras ocasiones previas se dispusieron conciliaciones obligatorias para evitar paros mayores.
Paralelamente, la ATE protagonizó asambleas en 21 aeropuertos del país en reclamo por incumplimientos salariales y laborales de la ANAC.
Ese conflicto suma presión al sistema y alimenta el clima de tensión en el sector aeronáutico.
Si APLA mantiene el plan de medidas, las operaciones aéreas podrían entrar en un estado de inestabilidad intermitente durante octubre.
Las negociaciones paritarias y el debate regulatorio serán los escenarios decisivos para un desenlace. Mientras tanto, los pasajeros deberán estar atentos a posibles cambios de itinerarios y estar en contacto constante con las aerolíneas.
Condenaron a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner
Condenas para los “copitos”: Sabag Montiel 10 años, Brenda Uliarte 8. Carrizo fue absuelto. Fundamentos del veredicto se conocerán el 9 de diciembre.
ATE lleva a Comodoro Py la denuncia por presunto desvío de fondos en el ministerio de Petri
El sindicato acusa a Defensa de ceder ilegalmente un predio para el Quilmes Rock, recaudar más de $80 millones sin rendir cuentas y poner en riesgo la seguridad nacional.
Pago extra en octubre: jubilados, pensionados y beneficiarios sociales recibirán un bono
La medida fue oficializada por decreto y se aplicará también a la PUAM, pensiones no contributivas, madres de siete hijos o más y pensiones graciables.
Octubre arranca con ocho aumentos que golpean el bolsillo
Nuevo mes, nuevos aumentos: alquileres, colegios, nafta y tarifas. Enterate qué sube en octubre y cómo impacta en tu bolsillo. Todos los números.
Entrevista GLP. Fernando Bouvier, al borde del colapso en Arrecifes: acorralado tras una histórica derrota y el paro municipal más largo de la ciudad
El intendente enfrenta una etapa crítica de su gestión, apuntado por la falta de planificación, los conflictos laborales y una alianza política "confusa y contradictoria" que, según advierten, marcó un quiebre en su gobierno.
La Justicia frena a Santilli en LLA mientras Cositorto ventila más detalles del polémico aporte
La Libertad Avanza sufre otro golpe: Santilli no podrá encabezar la lista bonaerense y Cositorto revela todo sobre su aporte de 32.500 dólares en 2021.
¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.