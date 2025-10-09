Pilotos lanzan protestas y los vuelos pueden colapsar

Este jueves 9 de octubre, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevará adelante una asamblea en Aeroparque entre las 16:00 y 20:00, en lo que constituye la primera medida de acción directa dentro del nuevo plan de fuerza oficializado por el gremio.

Según el cronograma anunciado, habrá una segunda jornada de protesta el viernes 24, de 06:00 a 10:00, que también podría generar interrupciones en los vuelos.

Denuncias cruzadas: reclamos sindicales vs defensa empresarial

Desde APLA critican una “demora intencionada” de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en medio de lo que califican como retrasos salariales acumulados. Sostienen que hay “incumplimientos sistemáticos” al convenio colectivo y alertan sobre el proceso de “desregulación indiscriminada” del sector.

En particular, reclaman que la apertura del mercado y el ingreso de pilotos extranjeros con salarios superiores deterioran el empleo local y debilitan la profesión.

En respuesta, Aerolíneas Argentinas defiende que la medida gremial busca presionar la discusión paritaria y las reformas regulatorias. Argumentan que la empresa logró superar años de pérdidas y que este tipo de protestas obstaculizan su actual etapa de estabilidad financiera.

"Desde Aerolíneas trabajaremos para mitigar cualquier efecto que esta medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros", indicaron fuentes de la compañía.

El nuevo marco regulatorio, eje del conflicto

El fondo del conflicto radica en el Decreto 378/2025, sancionado en junio, que regula los tiempos máximos de vuelo, períodos de descanso y excepciones para tripulaciones, derogando el decreto previo 877/2021. El Gobierno lo presenta como una reforma para adaptar el sistema argentino al estándar técnico internacional, reduciendo trabas burocráticas en la operación aérea.

Pero sindicatos aeronáuticos denuncian que esas modificaciones implican recortes en descansos, ajustes en licencias y un debilitamiento de garantías laborales. Además, la Resolución 402/2025 de la ANAC establece un plazo de 90 días para adaptar las regulaciones técnicas al nuevo decreto.

Riesgo operativo: lo que pueden vivir los pasajeros

Durante los períodos de protesta, APLA anticipa demoras en los vuelos y posibles cancelaciones. Operaciones de despacho, check‑in y control podrían verse impactadas, generando reprogramaciones de rutas nacionales y regionales.

Rutas turísticas como Neuquén o Bariloche se mencionan como especialmente vulnerables. En números, el decreto fija un techo de 1.000 horas de vuelo por año para pilotos en vuelos regulares, con límites mensuales y franjas horarias específicas.

Conflictos anteriores y el contexto gremial ampliado

Este no es el primer capítulo de tensión entre APLA y Aerolíneas en 2025. En otras ocasiones previas se dispusieron conciliaciones obligatorias para evitar paros mayores.

Paralelamente, la ATE protagonizó asambleas en 21 aeropuertos del país en reclamo por incumplimientos salariales y laborales de la ANAC.

Ese conflicto suma presión al sistema y alimenta el clima de tensión en el sector aeronáutico.

Si APLA mantiene el plan de medidas, las operaciones aéreas podrían entrar en un estado de inestabilidad intermitente durante octubre.

Las negociaciones paritarias y el debate regulatorio serán los escenarios decisivos para un desenlace. Mientras tanto, los pasajeros deberán estar atentos a posibles cambios de itinerarios y estar en contacto constante con las aerolíneas.