Envalentonado por la invitación que le había hecho Diego Santilli cuando todavía creía que sería el primer candidato de La Libertad Avanza, Jorge Taiana contraatacó.

El excanciller y primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria desafió este miércoles por la noche a Karen Reichardt a una serie de debates públicos antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez, ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, escribió Taiana en su cuenta de X, en un mensaje cargado de ironía.

El dirigente peronista propuso cinco ejes de discusión: salud pública, educación, obra e inversión pública, soberanía nacional y trabajo argentino.

“Un debate sobre salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan. Otro debate en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, allí debatiremos sobre educación, ciencia y tecnología”, enumeró.

Luego agregó: “El siguiente que les propongo sería con sede en el Museo Malvinas; allí podríamos encarar un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales”.

Y cerró con una chicana directa al oficialismo libertario: “¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”.

El silencio de Reichardt y la interna libertaria

Hasta el momento, Karen Reichardt —nombre artístico de Karina Celia Vázquez— no respondió públicamente a la invitación.

La exvedette fue confirmada como cabeza de lista de La Libertad Avanza este miércoles, tras el fallo del juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, quien rechazó el pedido del oficialismo para ubicar a Diego Santilli en el primer lugar.

Desde el Gobierno nacional adelantaron que apelarán la medida, mientras que el espacio libertario también aguarda la resolución de la Junta Electoral sobre la posible reimpresión de boletas.

Según fuentes cercanas a Santilli, el esquema final podría dejar a José Luis Espert -quien renunció a la candidatura tras el escándalo por su vínculo con el presunto narcotraficante Fred Machado- en el primer lugar, Reichardt segunda y Santilli tercero.

Santilli insiste: “Quiero que debatan conmigo”

Por su parte, el diputado Santilli ratificó su deseo de ser quien se mida con Taiana. “Le tengo fe a Karen, pero quiero que debatan conmigo”, dijo anoche en entrevista televisiva. “Se escondieron en septiembre: no hablaron de seguridad, de educación, de salud. Estoy tercero en la lista y estoy bancando”, sostuvo.

Taiana ya le había respondido a Santilli días atrás, cuando este lo invitó a debatir “donde quiera, a la hora que quiera, como quiera”.

“Cuando se confirme si realmente vas a ser el candidato que encabece la boleta no tengo problema en debatir, como vos decís, donde quieras y cuando quieras”, retrucó el exministro de Defensa, que aprovechó para recordarle: “¿Por qué no empezamos yendo juntos al Hospital Garrahan y comenzamos a debatir sobre la situación de la salud pública y el desfinanciamiento nacional?”.

Mientras tanto, Taiana y el gobernador Axel Kicillof participarán este jueves de un plenario militante en La Matanza, junto al intendente Fernando Espinoza y los candidatos de Fuerza Patria, en el marco de la organización de la campaña bonaerense.