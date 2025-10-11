Tres de los sospechosos reunidos días antes de los crímenes

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela —en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)— continúa sumando pruebas y detenciones en medio de una trama de venganza narco, encubrimientos y cruces judiciales.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados descuartizados y enterrados en una vivienda de Jáchal y Chañar, lugar que los investigadores definieron como “la casa del horror”.

Según la hipótesis principal, los asesinatos fueron ordenados por el narcotraficante peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto líder de una organización criminal que habría transmitido las torturas en vivo a un grupo reducido de cómplices.

Avances y contradicciones en las declaraciones

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la causa, confirmó que ya son nueve los detenidos y que tres sospechosos permanecen prófugos: David Gustavo Morales Huamaní (alias “El Loco David” o “Tarta”), “Papá” y “Alex”, todos de nacionalidad peruana.

“Cada vez está más claro que el móvil fue un robo de droga. La cooperación entre las policías bonaerense y porteña fue más que exitosa”, señaló Arribas.

Entre los arrestados, Celeste Magalí González Guerrero, dueña de la casa donde se hallaron los cuerpos, rompió el pacto de silencio y relató que las jóvenes fueron atacadas entre el 19 y el 20 de septiembre.

Dijo que antes de la llegada de Pequeño J, tres hombres —Ozorio, Paco y Nero— cavaron el pozo para enterrar a las víctimas mientras escuchaban música a todo volumen.

Su abogado, Daniel Giaquinta, aseguró que su defendida “no participó de los asesinatos” y que incluso “también querían matarla”. Sin embargo, los investigadores mantienen bajo sospecha su testimonio.

“Hay que analizar todo con pinzas”, advirtió la perfiladora criminal Constanza Lamarque, quien destacó que González “intenta presentarse como una víctima de su pareja narco”.

La fuga y la búsqueda internacional

Uno de los principales interrogantes de la causa gira en torno a cómo “Pequeño J” logró salir del país y regresar sin ser detectado. Las cámaras de seguridad de la terminal fluvial de Puerto Madero registraron su presunto paso hacia Colonia, Uruguay, con un documento falso.

Las autoridades ahora analizan imágenes y movimientos migratorios en coordinación con Interpol, tras su detención en Perú junto a su mano derecha, Matías Ozorio, quien ya fue expulsado y trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la Argentina.

Las familias reclaman justicia

Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen avances y protección. Sabrina del Castillo, madre de Morena, declaró bajo custodia policial tras recibir amenazas.

En tanto, Stella Maris Castro, madre de Lara, pidió unidad entre las familias: “Estamos las tres destrozadas. Tenemos que estar unidas para ir por la justicia verdadera”, expresó. El abuelo de Brenda y Morena, Antonio, también pidió respeto por las jóvenes: “Me duele que las acusen. El fiscal fue claro: quiere saber quién las mató”.

Una red narco que atraviesa fronteras

Los peritajes sobre los teléfonos de los imputados confirmaron vínculos entre las víctimas y varios integrantes de la banda.

Entre las pruebas aparece una filmación del 6 de septiembre donde se ve a Lara junto a Tony Janzen caminando por la avenida Rivadavia al 7100, en Flores. También hay registros que vinculan a una Volkswagen Fox blanca con el traslado de las jóvenes la noche en que desaparecieron, el 19 de septiembre, desde la rotonda de La Tablada, así como imágenes de tres de los sospechosos reunidos días antes de los crímenes.

Para los investigadores, se trató de una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína, en un contexto que expone el avance del narcotráfico en el país.

“Como fue en una casa a puertas cerradas, es muy difícil reconstruir todo. No tenemos testigos, pero sí pruebas objetivas”, resumió el fiscal Arribas. La causa continúa con 20 allanamientos en curso y un pedido urgente de colaboración internacional para capturar a los tres prófugos.