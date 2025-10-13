Abad presentó un proyecto "para expresar el beneplácito por el Premio Nobel a Corina Machado"
El senador radical por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, se refirió al Premio Nobel recibido por Corina Machado. Aseguró que Machado es una mujer que se convirtió en el símbolo de la resistencia democrática en Venezuela.Legislativas13 de octubre de 2025Soledad Castellano
El senador radical por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, presentó un proyecto "para expresar el beneplácito por el Premio Nobel a Corina Machado"
Desde redes, explicó “Presenté un proyecto en el Senado para expresar el beneplácito por el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado, una mujer que se convirtió en el símbolo de la resistencia democrática en Venezuela".
"A pesar de las inhabilitaciones, la persecución política y el exilio de su familia, nunca abandonó la vía pacífica ni el compromiso con los derechos humanos. Hoy, el mundo reconoce su coraje cívico y su lucha por una transición democrática en su país. Este premio no es sólo para ella", consideró el legislador.
Y agregó "Es un mensaje de esperanza para todo el pueblo venezolano que sigue luchando por la libertad. Desde Argentina, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y los derechos fundamentales en toda América Latina”.
Nobel de la Paz 2025
La opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado ganó el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
Machado, de 58 años, se ha convertido en la principal voz de resistencia al gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
El comité destacó su papel durante la elección presidencial de julio de 2024. En dicho proceso electoral, la oposición afirmó haber obtenido una victoria en las urnas, pero los resultados fueron desconocidos por el oficialismo, que nunca presentó pruebas de su supuesta victoria.
"Intromisión judicial": fuerte denuncia del Congreso por $LIBRA
Fuerte cruce entre diputados y la Justicia por el caso $LIBRA. Ferraro apeló un fallo que impide usar la fuerza pública para citar funcionarios.
El Congreso acelera agenda con foco en el Presupuesto 2026
El Congreso acelera el debate del Presupuesto 2026 y lanza citaciones explosivas al Gabinete: ¿cómo responderá el Gobierno frente a las embestidas?
Diputados avanza con la moción de censura contra Guillermo Francos
El Congreso desafía al Gobierno y pone bajo la lupa al jefe de Gabinete por incumplimiento de una ley ratificada. Tensión política y pulseada institucional en aumento.
“El Gobierno de Milei tiene que dejar de estafar al campo”, advirtió López
El diputado de la Coalición Cívica recorrió zonas afectadas por las inundaciones, y acusó al Ejecutivo nacional de “abandonar al agro” y “suspender obras clave que agravan la crisis”.
¿Qué cifras evidencia la última encuesta política difundida?
Una encuesta de QMonitor evidencia el desgaste económico del gobierno de Milei: el 69% dice no llegar a fin de mes y el presidente no para de perder apoyo.
Elecciones legislativas: qué pronostica la encuesta que más acertó en Buenos Aires
El sondeo analiza la intención de voto de los bonaerenses de cara a las legislativas nacionales y muestra cómo evoluciona la imagen de los principales líderes.
La vidente que anticipó escándalos de Milei revela su predicción sobre las elecciones
A semanas de los comicios, la vidente viral que acertó predicciones sobre Milei vuelve a generar impacto con nuevas visiones sobre la política argentina.