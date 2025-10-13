El senador radical por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, presentó un proyecto "para expresar el beneplácito por el Premio Nobel a Corina Machado"

Desde redes, explicó “Presenté un proyecto en el Senado para expresar el beneplácito por el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado, una mujer que se convirtió en el símbolo de la resistencia democrática en Venezuela".

"A pesar de las inhabilitaciones, la persecución política y el exilio de su familia, nunca abandonó la vía pacífica ni el compromiso con los derechos humanos. Hoy, el mundo reconoce su coraje cívico y su lucha por una transición democrática en su país. Este premio no es sólo para ella", consideró el legislador.

Y agregó "Es un mensaje de esperanza para todo el pueblo venezolano que sigue luchando por la libertad. Desde Argentina, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y los derechos fundamentales en toda América Latina”.

Nobel de la Paz 2025

La opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025. El Comité Noruego del Nobel señaló que Machado ganó el premio "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Machado, de 58 años, se ha convertido en la principal voz de resistencia al gobierno de Nicolás Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

El comité destacó su papel durante la elección presidencial de julio de 2024. En dicho proceso electoral, la oposición afirmó haber obtenido una victoria en las urnas, pero los resultados fueron desconocidos por el oficialismo, que nunca presentó pruebas de su supuesta victoria.