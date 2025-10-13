Con un acto oficial y la inauguración de un punto turístico Coronel Dorrego celebró el 114º aniversario de Oriente

Coronel Dorrego vistió sus mejores galas para celebrar el 114° aniversario de Oriente con una ceremonia que combinó historia, emoción y una mirada al futuro. El acto central tuvo lugar en la plaza Juan B. Maciel, donde autoridades, representantes de instituciones y vecinos se reunieron para compartir una jornada de festejos.

El intendente Juan Chalde y el delegado comunal Patricio Bertone encabezaron la ceremonia, repasando aspectos históricos, la actualidad y las perspectivas de desarrollo de la pujante localidad.

Luego, en inmediaciones del Puente Nuevo, sobre el río Quequén Salado —que marca la unión entre los distritos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego— se inauguró un nuevo cartel turístico con la frase “Yo amo Oriente”, acompañado de otro letrero informativo sobre el paraje Puente Nuevo.

Un nuevo atractivo turístico para la comunidad

La referencia turística se suma a las acciones de promoción local e invita a vecinos y visitantes a recorrer el sendero autoguiado de casi dos kilómetros que conecta con el Paraje Puente Viejo, por donde transitaba el antiguo ferrocarril de la Vía Defferrari, en la zona donde funcionó la Hidroeléctrica del Sud.

Durante la inauguración, Carolina Schena brindó detalles de las nuevas instalaciones, que fueron bendecidas por el padre Castrillo, en un acto que combinó emoción, historia y celebración comunitaria.

Desde el Municipio destacaron que “rumoroso, aunque sin interrumpir las emociones de la jornada, el río continuaba su indetenible derrotero buscando su destino de mar”, una frase que sintetizó el clima festivo y simbólico del encuentro.

Chalde gestiona la instalación de un cajero automático móvil para Marisol

Un servicio clave para residentes y turistas

El intendente Juan Chalde continúa con las gestiones para que el Banco Provincia instale un cajero automático móvil en Marisol durante la próxima temporada estival.

Según informó el Departamento Ejecutivo, el pedido —que había sido impulsado por el intendente interino Casiano Gutiérrez mediante una nota a las autoridades del banco— apunta a mejorar los servicios disponibles tanto para los vecinos del balneario como para la creciente cantidad de turistas que visitan el destino cada verano.

“El pedido se basa en que cada vez es mayor la cantidad de turistas que concurren al balneario dorreguense y resulta de suma importancia contar con ese servicio; además de ser de gran utilidad para los vecinos del lugar”, señala el comunicado oficial.

Avanza la ampliación de la sala médica en el balneario Marisol

Obras para fortalecer la atención sanitaria

El intendente Juan Carlos Chalde también dio detalles sobre las obras de ampliación de la salita de primeros auxilios de Marisol, una iniciativa clave para mejorar el servicio de salud tanto de los residentes como de los visitantes.

En declaraciones al diario La Voz del Pueblo, el jefe comunal explicó que la obra contempla un nuevo ambiente destinado a funcionar como consultorio de emergencias, lo que permitirá reforzar la atención sin afectar el funcionamiento habitual del centro.

Durante la temporada de verano, el municipio contrata a una médica que reside en el balneario durante todo enero y, en ocasiones, parte de febrero, garantizando atención permanente. Fuera de temporada, la sala funciona con dos enfermeras fijas y el acompañamiento de médicos que visitan el lugar en días programados.

Además, el espacio cuenta con una unidad de traslado disponible todo el año para responder ante cualquier urgencia.

“La salud es muy importante para nosotros”

Chalde subrayó la relevancia de invertir en infraestructura sanitaria, especialmente en una localidad de escala reducida. “Para nosotros, la salud es muy importante”, aseguró, destacando el esfuerzo municipal para mantener estos servicios pese a la falta de recursos suficientes por parte de Nación o Provincia.

“No vienen recursos ni de Nación ni de Provincia en abundancia”, reconoció, pero reafirmó el compromiso de su gestión con las necesidades de la comunidad.