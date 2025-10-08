La Municipalidad de Coronel Dorrego incorporó un nuevo botón de pago electrónico en su sitio web oficial, permitiendo a los contribuyentes abonar todas las tasas municipales de forma rápida, segura y sin moverse de casa.

Desde ahora, los vecinos pueden realizar los pagos mediante tarjeta de débito, homebanking, Cuenta DNI o escaneo de códigos QR con cualquier billetera virtual, evitando así las filas y el traslado hasta las oficinas municipales.

El procedimiento es sencillo: ingresando a www.dorrego.gob.ar, se selecciona la tasa a abonar, se ingresa el número de partida y se completa la operación en pocos pasos, con la posibilidad de obtener el comprobante digital de manera inmediata.

Desde la comuna destacaron que esta herramienta se enmarca en la política de modernización y digitalización de los servicios municipales, con el objetivo de ofrecer soluciones ágiles que simplifiquen la vida cotidiana de los vecinos.

Licitación pública en El Perdido

En otro orden, la Municipalidad de Coronel Dorrego informó el llamado a Licitación Pública N° 6/2025 para la enajenación de dos terrenos ubicados en la localidad de El Perdido.

Los lotes a subastar son los siguientes:

Circ. IX Secc. D Mza. 1 Parcela 7 Part. 2.127 – El Perdido

Circ. IX Secc. D Mza. 1 Parcela 8 Part. 24.504 – El Perdido

Las consultas podrán realizarse en la Oficina de Compras de la Municipalidad, ubicada en Avenida Ricardo Fuertes 630, Coronel Dorrego, hasta el 14 de octubre de 2025 en el horario de 8 a 12. También se puede solicitar información telefónicamente al (02921) 457040/457029 o a través del correo [email protected]

La apertura de propuestas se realizará el 15 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, en la Delegación Municipal de El Perdido, situada en calle Italia entre Jujuy y Amestoy.

El valor del pliego se fijó en $30.591, mientras que el presupuesto oficial asciende a $3.900.000 por cada lote.

Microcréditos productivos para impulsar la economía

Desde el área de Producción de la comuna se informó sobre la disponibilidad de Microcréditos Productivos otorgados por la Provincia, con bonificación de tasas y montos de hasta 10 millones de pesos.

Estas líneas están destinadas a microempresas y trabajadores independientes, con el fin de promover la inversión productiva y el capital de trabajo. Los interesados pueden consultar más detalles en el sitio oficial gba.gob.ar/produccion/microcreditos_productivos

Además, se anunció una nueva edición de los créditos con tasa bonificada de impulso al comercio bonaerense, otorgados a través del Banco Provincia, como parte de las herramientas de acompañamiento a los sectores productivos locales.

Un municipio que apuesta a la modernización y el desarrollo

Con estas acciones, la Municipalidad de Coronel Dorrego continúa avanzando en una agenda de gestión que combina innovación tecnológica, promoción de la transparencia y apoyo al crecimiento económico local.