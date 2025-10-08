Coronel Dorrego: facilidades digitales, licitación de terrenos y créditos productivos
El Municipio presentó un nuevo sistema de pago online, anunció la licitación de terrenos en El Perdido y difundió líneas de microcréditos productivos.Municipales08 de octubre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Coronel Dorrego incorporó un nuevo botón de pago electrónico en su sitio web oficial, permitiendo a los contribuyentes abonar todas las tasas municipales de forma rápida, segura y sin moverse de casa.
Desde ahora, los vecinos pueden realizar los pagos mediante tarjeta de débito, homebanking, Cuenta DNI o escaneo de códigos QR con cualquier billetera virtual, evitando así las filas y el traslado hasta las oficinas municipales.
El procedimiento es sencillo: ingresando a www.dorrego.gob.ar, se selecciona la tasa a abonar, se ingresa el número de partida y se completa la operación en pocos pasos, con la posibilidad de obtener el comprobante digital de manera inmediata.
Desde la comuna destacaron que esta herramienta se enmarca en la política de modernización y digitalización de los servicios municipales, con el objetivo de ofrecer soluciones ágiles que simplifiquen la vida cotidiana de los vecinos.
Licitación pública en El Perdido
En otro orden, la Municipalidad de Coronel Dorrego informó el llamado a Licitación Pública N° 6/2025 para la enajenación de dos terrenos ubicados en la localidad de El Perdido.
Los lotes a subastar son los siguientes:
Circ. IX Secc. D Mza. 1 Parcela 7 Part. 2.127 – El Perdido
Circ. IX Secc. D Mza. 1 Parcela 8 Part. 24.504 – El Perdido
Las consultas podrán realizarse en la Oficina de Compras de la Municipalidad, ubicada en Avenida Ricardo Fuertes 630, Coronel Dorrego, hasta el 14 de octubre de 2025 en el horario de 8 a 12. También se puede solicitar información telefónicamente al (02921) 457040/457029 o a través del correo [email protected]
La apertura de propuestas se realizará el 15 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, en la Delegación Municipal de El Perdido, situada en calle Italia entre Jujuy y Amestoy.
El valor del pliego se fijó en $30.591, mientras que el presupuesto oficial asciende a $3.900.000 por cada lote.
Microcréditos productivos para impulsar la economía
Desde el área de Producción de la comuna se informó sobre la disponibilidad de Microcréditos Productivos otorgados por la Provincia, con bonificación de tasas y montos de hasta 10 millones de pesos.
Estas líneas están destinadas a microempresas y trabajadores independientes, con el fin de promover la inversión productiva y el capital de trabajo. Los interesados pueden consultar más detalles en el sitio oficial gba.gob.ar/produccion/microcreditos_productivos
Además, se anunció una nueva edición de los créditos con tasa bonificada de impulso al comercio bonaerense, otorgados a través del Banco Provincia, como parte de las herramientas de acompañamiento a los sectores productivos locales.
Un municipio que apuesta a la modernización y el desarrollo
Con estas acciones, la Municipalidad de Coronel Dorrego continúa avanzando en una agenda de gestión que combina innovación tecnológica, promoción de la transparencia y apoyo al crecimiento económico local.
Rivadavia y Trenque Lauquen reclaman a Nación por la reparación urgente de la Ruta 33
Juanci Martínez y Francisco Recoulat impulsan un reclamo conjunto ante el deterioro de la Ruta Nacional 33, ofrecen apoyo logístico y advierten que la falta de inversión pone en riesgo la seguridad vial y la producción regional.
General Alvear: Capra firmó acuerdos para fortalecer el automovilismo y el ciclismo local
El intendente Ramón José Capra firmó acuerdos con la Asociación Civil Parque Motor y con la Unión Ciclista del Centro para promover el deporte local y el uso comunitario de predios municipales.
Daireaux: fuerte inversión en salud, avances en educación tecnológica y obras viales en agenda
El hospital municipal incorporó una torre laparoscópica de $34 millones, se realizó la competencia regional de robótica y el intendente mantuvo una reunión con Vialidad Provincial por obras hídricas.
Alberti: Lago participó de la firma de convenio para impulsar proyectos locales
Alberti vivió una semana de actividad institucional y cultural con la participación del jefe comunal en gestiones de financiamiento, la realización de un operativo de DNI y el cierre de la Feria del Libro.
La última encuesta que sacudió al gobierno de Milei
El caso Espert detonó un terremoto político: una encuesta de Zubán Córdoba muestra cómo el narcoescándalo golpea de lleno al Gobierno de Milei.
Presentan amparo colectivo por falta de cobertura médica de 60.000 bonaerenses en IOSFA
Trabajadores estatales denuncian colapso del IOSFA y buscan que la Justicia garantice acceso urgente a medicamentos y prestaciones esenciales.
Avanzan las obras de pavimentación en Lanús
La gestión municipal a cargo de Julián Álvarez sigue en marcha con el Plan de Pavimentación en los diferentes barrios de la ciudad.