Chalde supervisa la puesta en valor del tanque elevado y nuevas obras en el hospital
El intendente Juan Carlos Chalde destacó la importancia de garantizar un servicio óptimo de agua corriente y reafirmó la decisión de su gestión de invertir en salud con recursos municipales.Municipales11 de septiembre de 2025Andrés Montero
Obras Sanitarias de Coronel Dorrego informó que ya se encuentran en marcha las tareas de reparación y mantenimiento del tanque elevado de agua corriente, considerado una obra clave para garantizar el abastecimiento de la localidad.
Los trabajos están a cargo de la Cooperativa de Trabajo El Aguacero Ltda., de La Plata, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 05/2025. Según se detalló, las intervenciones comprenden tareas tanto en el interior como en el exterior de la estructura, con un plazo estimado de 21 días, sujeto a condiciones climáticas y técnicas que puedan surgir.
En este marco, el director de Obras Sanitarias y Alumbrado Público, Franco Mazzarini, solicitó a los vecinos un uso racional del recurso, a fin de evitar inconvenientes en el suministro mientras se desarrollan las obras.
El intendente Juan Carlos Chalde también se refirió al inicio de la intervención: “Hemos licitado y contratado a una empresa para que haga una reparación integral del tanque. Acá podemos ver que hay algunos aspectos que ya necesitan ese mantenimiento y esta vez lo que vamos a hacer es reparación integral interior y exterior, que quede en perfectas condiciones para tener el servicio de agua óptimo para nuestra ciudad”.
Inversión municipal en salud
En paralelo, el Municipio de Coronel Dorrego habilitó las nuevas instalaciones de la farmacia del Hospital Municipal durante un acto encabezado por el intendente Juan Carlos Chalde, con la participación de funcionarios del distrito, autoridades y personal del nosocomio.
En la ceremonia, el jefe comunal destacó la decisión de priorizar la salud como eje de gestión: “En épocas de recursos escasos, de presupuestos bajos, donde los recursos que podrían bajar de Nación y de Provincia son muy pocos, tenemos que crecer en base a nuestros propios recursos municipales y por eso establecemos prioridades y por eso estamos avanzando en salud, porque tomamos las medidas necesarias para contar con los fondos para estas obras”.
El director del hospital, Julián del Valle, agradeció el acompañamiento oficial y resaltó que se trata de “un avance para todos los dorreguenses, que implica un esfuerzo en conjunto para llegar a esto, igual que hicimos hace poco con la nueva sala de tomografía. Nos llena de orgullo y debemos seguir por este camino”.
Chalde, por su parte, valoró que el hospital continúe sumando prestaciones: “El año pasado fue poner en funcionamiento el Centro de Emergencias Médicas, este año habilitar el tomógrafo, y ahora este reordenamiento del edificio”. También agradeció a la Dirección de Obras Públicas, al equipo de salud y a sus secretarios Laura Dumrauf y Ramiro Zarzoso.
Además, destacó la participación de Guillermo Armendáriz en el trabajo con el rotulado de medicamentos: “Eso también hace a la verdadera inclusión que es la que nos gusta, que todos en la medida de nuestras posibilidades seamos parte”.
De esta manera, Coronel Dorrego avanza en dos frentes claves para el bienestar de la comunidad: la mejora en el suministro de agua potable y la ampliación de servicios hospitalarios.
