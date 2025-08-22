El Hospital Municipal de Coronel Dorrego sumó una nueva mejora a sus instalaciones: la inauguración de la farmacia. El acto fue presidido por el intendente Juan Carlos Chalde, quien estuvo acompañado por autoridades municipales y personal del nosocomio. La iniciativa se integra a una serie de avances en el sistema sanitario local, entre ellos el Centro de Emergencias Médicas y el Servicio de Tomografía.

“Nos pone orgullosos”

El director del Hospital Municipal, Julián del Valle, abrió el evento agradeciendo a los presentes “por acompañarnos en este paso tan importante para nuestro hospital, como lo es la inauguración de un nuevo sector de Farmacia”.

Señaló que este avance impacta directamente en la comunidad: “todos los dorreguenses” se verán beneficiados. Además, destacó que se trata de un esfuerzo colectivo que continúa en la línea de la inauguración de la sala de tomografía. “La verdad nos pone orgullosos y creo que debemos seguir por este camino”, sostuvo.

“Una fuerte decisión”

El intendente Juan Carlos Chalde remarcó que el distrito atraviesa “un grato momento” al poder habilitar un nuevo espacio para la farmacia en el proceso de ampliación y mejora del hospital. Recordó que en 2023 se inauguró el Centro de Emergencias Médicas y que este año se sumó el tomógrafo.

“Ahora, en este reordenamiento del edificio, ya que la farmacia había quedado en un espacio reducido, estamos inaugurando este espacio para que tenga las suficientes comodidades”, explicó.

Chalde subrayó la importancia del área: “El de farmacia es uno de los servicios importantes que presta el hospital. Que tenga las comodidades suficientes hace a una mejor prestación del servicio y también a una mejor calidad de vida de las personas que trabajan acá y de los beneficiarios de los medicamentos”.

Inversión en tiempos difíciles

El intendente sostuvo que estos avances fueron posibles porque su gestión mantiene a la salud como prioridad: “Desde el gobierno municipal tenemos una fuerte decisión de invertir en salud y por eso lo hemos colocado como una de las prioridades”.

Al mismo tiempo, reconoció las dificultades que enfrenta el municipio: “Estamos en épocas de recursos escasos, de presupuestos bajos, donde los recursos que podrían bajar de Nación y de Provincia son muy pocos. Entonces tenemos que crecer en base a nuestros propios recursos municipales y por eso establecemos prioridades y estamos avanzando en salud, porque tomamos las medidas necesarias para que los fondos -para hacer estas obras- estén”.

Agradecimientos y reconocimientos

En su discurso, Chalde valoró el esfuerzo del personal de Obras Públicas: “En su momento los sobrecargamos de tareas porque consideramos que era más beneficioso que se desarrollaran a la par las dos obras; las de tomógrafo y de farmacia para evitar tantas molestias”.

El agradecimiento también alcanzó al área de salud en su conjunto: desde los doctores Santiago Braghero y Julián del Valle hasta médicos, enfermeros, auxiliares, mucamas y quienes trabajarán en la farmacia. “Todo el equipo humano de este hospital tiene todo el respaldo de este intendente municipal y de todo el equipo que me acompaña”, afirmó, al tiempo que reconoció que el municipio “valora” el trabajo diario pese a las críticas que puedan surgir.

Finalmente, destacó el acompañamiento de sus secretarios Laura Dumrauf y Ramiro Zarzoso, y mencionó especialmente a Guillermo Armendáriz por su labor en el rotulado de medicamentos, resaltando su tarea como un ejemplo de “verdadera inclusión”.