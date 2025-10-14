El oficialismo dilata el debate en el Senado y posterga los reclamos de la oposición

El oficialismo dilata el debate en el Senado y posterga los reclamos de la oposición

El Gobierno logró un respiro político en el Senado. Tras semanas de presión por parte de la oposición, la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este martes fue cancelada, lo que postergó la posibilidad de una sesión en el recinto. Con las elecciones del 26 de octubre por delante y un clima legislativo enrarecido, difícilmente se reanuden los debates antes de fin de mes o inicios de noviembre.

La decisión, que llegó de forma imprevista, benefició a la Casa Rosada, que así evita una nueva jornada de tensión parlamentaria. En los despachos de la Cámara alta ya se esperaba una maniobra dilatoria, especialmente porque los temas que pretendía tratar la oposición exigían dos tercios de los votos, algo que ningún bloque podía garantizar.

La reunión suspendida y el trasfondo político

La convocatoria entre los jefes de bloque estaba fijada desde la última Labor Parlamentaria, hace 15 días. Sin embargo, con el correr de las horas, la reunión se fue enfriando. Durante la mañana del lunes se notificó el horario a los diferentes bloques, pero pasado el mediodía la voluntad cambió y se resolvió dilatar el encuentro, tal como sospechaban desde los sectores más experimentados del Senado.

Entre los motivos, se mencionó nuevamente la resistencia del sector “dialoguista” de la oposición a sumarse a una agenda impulsada por el kirchnerismo, que buscaba acelerar el tratamiento de varios proyectos antes de los comicios.

El temario del Frente de Todos, liderado por José Mayans (Formosa), incluía iniciativas que requerían una mayoría agravada, y por eso el oficialismo decidió retroceder ante la falta de acuerdos. En paralelo, persisten proyectos que generan tensiones internas en varios espacios y un fuerte lobby amenaza con frenar cualquier avance legislativo.

Sin actividad en el recinto y con polémicas en comisión

El panorama del Senado se muestra paralizado. Este lunes, por la tarde, apenas un legislador se hizo presente en el recinto, lo que reflejó el nivel de parálisis política de la Cámara alta.

Durante esta semana se espera que solo se conforme la bicameral de análisis de privatizaciones, donde los bloques opositores anticipan fuertes cuestionamientos al Gobierno libertario. Más allá de esa actividad, no habrá sesiones ni votaciones en el corto plazo.

Para el miércoles, está prevista una nueva reunión informativa sobre biocombustibles, un tema que mantiene enfrentados al sector agropecuario y a las petroleras. En este contexto, algunos senadores intentan acelerar los dictámenes, aunque reconocen que la decisión política está trabada.

DNU, plazos y tensiones con Diputados

Entre los proyectos pendientes figura el texto que busca limitar la vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa, ya aprobada por el Senado, propone que los DNU tengan un plazo máximo de 90 días corridos para ser ratificados con mayoría absoluta por ambas Cámaras.

En la actualidad, si ninguna de las dos Cámaras rechaza un DNU, el mismo sigue en curso sin límite temporal. La nueva propuesta también establece que, si uno de los cuerpos lo desaprueba, el decreto caerá automáticamente, salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

La Cámara de Diputados trató el tema la semana pasada y lo aprobó en general, aunque modificó el artículo tres, justamente el que fija los 90 días. Al no alcanzar la mayoría absoluta requerida, el debate vuelve ahora al Senado, que deberá definir si insiste con su versión original o con la propuesta que llegó desde la Cámara baja.

El desarrollo nuclear, otro punto en disputa

En paralelo, para este miércoles está pactado un plenario conjunto de las comisiones de Ciencia y Energía, donde se analizará un proyecto que declara de “interés público y estratégico no enajenable el Desarrollo Nuclear Argentino”, vinculado al uso pacífico de la energía y las radiaciones ionizantes, en línea con los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

El autor de la iniciativa es José Mayans, quien busca apurar su aprobación para que la iniciativa pase rápidamente a Diputados. La medida, sin embargo, podría despertar nuevos cruces en un contexto de fuerte parálisis legislativa y creciente malestar opositor frente a las maniobras dilatorias del Gobierno.