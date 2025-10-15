El titular del Departamento Ejecutivo Municipal de Junín estuvo acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Juan Fiorini, la secretaria de Gobierno, Dra. Agustina De Miguel, el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Juan Pedro Dillon y el concejal y ex funcionario de dicha área, Marcelo Balestrasse. En este marco, el alcalde conversó con el Ing. Jorge Tavarozzi para conocer con detalles y en profundidad el plan de ejecución de la obra y aseveró: “Vamos a estar encima permanentemente hasta que se finalice”.

Luego de recorrer el lugar y de conversar con el jefe de obra, el intendente municipal Pablo Petrecca declaró: “Quisimos venir hasta la obra para conocer con mayor profundidad y en detalle cuál va a ser el plan de ejecución, con las distintas etapas de desarrollo y construcción de esta obra fundamental, tan esperada y solicitada por todos los juninenses”.

Luego, expresó que “hace más de 50 años que se viene hablando de unir e integrar a la ciudad por medio de distintas alternativas y esta obra de paso bajo nivel alcanzó el consenso necesario en su momento para avanzar”.

Seguidamente, Petrecca manifestó que “como todos saben esta obra se arrancó y luego quedó demorada en el tiempo, y quiero reiterar el agradecimiento a las autoridades nacionales por habernos escuchado después de tanta lucha y puertas que tuvimos que golpear”.

Al mismo tiempo, remarcó que “esta es una obra clave para la integración de Junín y sobre todo para el sector comercial que la viene pasando muy mal luego de la paralización, con la herida que eso también significaba para todos los juninenses”.

Asimismo, el alcalde juninense sostuvo que “sabemos que hay mucha ansiedad por parte de la comunidad luego de tanta espera y que todos quieren ver las maquinarias funcionando, pero pedimos un poco de paciencia porque en esta primera parte se realizarán tareas de mantenimiento para poner todo el lugar en condiciones”.

Posteriormente, remarcó que “ya están los obreros trabajando nuevamente en el lugar y eso es para destacar sin dudas por lo que significa en cuanto a fuentes de trabajo”.

“Luego vendrá una grúa de gran envergadura para dar inicio formalmente a la reanudación de esta obra tan esperada por todos”, afirmó el intendente de Junín y continuó: “Siento una gran alegría y felicidad por estar parado nuevamente en este lugar, porque hubo que atravesar muchos momentos de angustia, dolores de cabeza, tristeza y desesperación, pero aún así nunca dejamos de gestionar y golpear puertas”.

Además, Pablo Petrecca destacó que “a lo largo de todo estos años de gestiones y reclamos nos encontramos con una gran cantidad de juninenses e instituciones que acompañaron, y también quiero mencionar a la empresa que sostuvo el contrato en todo este tiempo y eso fue fundamental para los trabajos se puedan reanudar de forma mucho más rápida”.

“Estamos felices por ver ya el movimiento que hay para el mantenimiento y que prontamente se va a transformar en mucho más trabajo, movimiento y maquinarias”, señaló Petrecca y aseveró a continuación: “Vamos a estar permanentemente encima de la obra como Gobierno para que se pueda finalizar cuanto antes”.



El intendente Petrecca acompañó la inauguración JOLUMA Simracing

Ubicado en Mayor López 169, esta nueva propuesta recreativa impulsada por una familia juninense, invita a disfrutar a los grupos de amigos y familias, de la pasión del automovilismo, mediante simuladores de autos de carrera.

Alexis, hijo menor de la familia, fue quien tuvo la idea y al momento previo del corte de cintas expresó: "Hoy inauguramos JOLUMA, con el deseo de proponer una nueva alternativa de entretenimiento pero, especialmente, rendir homenaje a una persona inolvidable para nosotros, nuestro papa, Jose Luis Marchetta".

Por su parte, el Intendente Pablo Petrecca, aseguró que le "gusta ser parte y acompañar cada emprendimiento que surge en Junín, sin importar el tamaño, porque son los más pequeños los que tienen historias muy lindas, de esfuerzos, luchas, sueños e ideas locas como esta que representa JOLUMA, una opción de entretenimiento que Junín no tenía hasta hoy, gracias al esfuerzo de esta familia".

"Es muy lindo encontrarnos con juninenses que con una idea, un proyecto, un sueño, se ponen a trabajar hasta hacerlos realidad. Estos proyectos representan el espíritu de nuestro gobierno, que son el sacrificio, los valores, el trabajo en equipo y el compromiso", destacó.

El intendente también señaló que "cuando las cosas surgen como este nuevo emprendimiento, con pasión y esfuerzo, en equipo, el proyecto será exitoso, por eso como gobierno queremos acompañarlos, apoyarlos principalmente y que esto sea conocido por todo Junín y la región, para que los vecinos y los turistas, sepan que acá en Mayor Lopez 169, van a contar con la posibilidad de vivir una nueva experiencia de entretenimiento, única en la región".

Para finalizar, Petrecca indicó que "así es como se destaca Junín, porque hay personas que invierten y arriesgan para ofrecer nuevas alternativas de entretenimiento para todos". Por último y previo al tradicional corte de cintas, les deseó "el mayor de los éxitos, por que se que esto surgió desde el corazón y con mucho esfuerzo", a la familia de JOLUMA.