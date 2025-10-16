Santilli reaparece con el PRO y pide “un voto de confianza”

A diez días de las elecciones legislativas, Diego Santilli salió a marcar el pulso político en Buenos Aires. En una entrevista televisiva, el candidato de La Libertad Avanza pidió “un voto de confianza hacia adelante” y aseguró que la provincia “está adormecida”.

“El empleo y la producción necesitan reactivarse. Hoy hay más trabajadores informales que formales, cinco millones de personas, y hace 15 años que no generamos trabajo formal neto en el sector privado”, sostuvo Santilli.

El dirigente también destacó los esfuerzos del Gobierno por “ordenar el Tesoro” y “sembrar bases de crecimiento sostenido”, aunque reconoció las dificultades que atraviesa el oficialismo en el principal distrito electoral del país. “Estamos a mitad del río, se ha hecho un esfuerzo enorme y ahora lo que falta es a lo que tenemos que ir”, afirmó.

Sin embargo, el tono optimista contrasta con la preocupación que se vive dentro del oficialismo. Tras la derrota del 7 de septiembre, el Gobierno busca revertir los casi 14 puntos de diferencia con Fuerza Patria, que ahora tiene a Jorge Taiana como principal candidato en la provincia.

A eso se sumó la presión internacional: la asistencia económica prometida por Estados Unidos quedó condicionada a la performance electoral libertaria, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada.

Operativo de recuperación: del desencanto libertario al “voto útil”

En La Libertad Avanza reconocen que el desafío es recuperar a los votantes propios que en la elección provincial decidieron no ir a las urnas. La participación rondó el 60,98%, y el oficialismo considera que la abstención golpeó especialmente a su electorado joven, de entre 30 y 35 años, decepcionado por el rumbo económico y las disputas internas.

Por eso, el comando de campaña se propuso “recuperar la épica de 2023”, apelando a una mezcla de mística y propaganda. Entre las acciones destacadas, se cuentan recitales, apariciones del presidente en el interior bonaerense y una fuerte presencia territorial con afiches y mesas de militancia.

Cerca de Karina Milei, admiten que el ajuste económico “impactó fuerte” y buscan reconectar el esfuerzo de la gente con los objetivos del Gobierno, mientras que desde el entorno de Santiago Caputo apuestan a una campaña más emocional, centrada en la figura presidencial.

Reaparición amarilla y disputa interna

Este miércoles, Santilli desembarcó en La Plata, para un acto organizado por la diputada Julieta Quintero Chasman, que reunió a referentes del PRO como Aldana Ahumada, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Agustín Forchieri.

La foto selló el “operativo seducción” del PRO sobre su propio electorado, en un intento por reconquistar al votante de Juntos por el Cambio que se alejó tras el avance libertario. En el partido fundado por Mauricio Macri aseguran que Santilli “es el mejor candidato de la lista” y que, a diferencia de José Luis Espert, “el Colo es querible”.

El encuentro tuvo un tono de arenga. “Les decimos a los bonaerenses que estamos a mitad del río, que tenemos la oportunidad de crecer como país. Faltando pocos días nos tocó encabezar la campaña. Es muy difícil, pero el objetivo es descontar votos para que Milei pueda tener una victoria a nivel nacional”, expresó Santilli.

Apeló a la militancia a “romper la apatía” y mantener la estructura del PRO dentro de la coalición. “Desde la noche de Acasusso fuimos columna vertebral absoluta del Gobierno y tenemos que seguir en ese camino”, insistió Santilli, al reivindicar el rol de su partido dentro de La Libertad Avanza.

El acto cerró con la clásica canción Eye of the Tiger, símbolo de resistencia en una campaña marcada por el desgaste interno y la falta de resultados.

Santilli desafía a Taiana y busca instalarse

Mientras intenta recuperar terreno, Santilli insiste en debatir con el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, a quien acusa de “esconderse”. Desde el PRO sostienen que “el peronismo tiene miedo a mostrarlo” y que “el Colo lo convoca y ellos ponen peros”.

El equipo libertario también recurrió al humor para enfrentar el caos con las boletas: “Para votar al colorado, marcá al pelado”, ironizan en redes y spots, una forma didáctica —y algo desesperada— de explicar que Espert sigue figurando en la papeleta oficial pese a haber renunciado.

Rumores insólitos y final de campaña

En ese clima de confusión, versiones difundidas en televisión agregaron un condimento insólito: desde el Gobierno le habrían pedido a Santilli que se rape el pelo para parecerse a Espert, cuya imagen sigue impresa en la boleta.

“Esto es real, le están pidiendo que se pele para ser pelado como el pelado que está en la boleta”, relató un periodista, aclarando que la propuesta habría sido pensada como un “chiste” publicitario.

Más allá del humor, el episodio refleja el nerviosismo del oficialismo ante una campaña que intenta disimular la crisis con gestos simbólicos mientras el descontento social y la apatía electoral continúan siendo su mayor amenaza.