“Marcá al pelado”: el insólito spot de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza (LLA) volvió a sacudir la agenda política bonaerense con un spot tan llamativo como polémico. Bajo el eslogan “para votar al colorado, marcá al pelado”, el oficialismo nacional presentó su nuevo video de campaña, protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 26 de octubre.

El material se difundió horas después de que la Justicia Electoral oficializara la lista libertaria con Santilli al tope, tras la baja de José Luis Espert y el rechazo al pedido de reimprimir boletas y afiches para el cuarto oscuro con su imagen.

“Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, explica Santilli mirando a cámara. “Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención”, agrega Reichardt en el video, donde ambos buscan evitar confusiones en el uso de la Boleta Única de Papel que se implementará en la provincia.

El spot refuerza la instrucción de voto: “No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí”, dice el flamante candidato a diputado nacional, mientras se exhiben las insignias violetas del espacio y el característico águila libertaria.

Un fallo que tensionó el cierre de campaña

El lanzamiento se produjo luego de una jornada intensa en el frente judicial. La Cámara Nacional Electoral y la Junta Electoral bonaerense rechazaron el pedido del oficialismo para reimprimir 40.000 afiches con la imagen de Santilli, en reemplazo de la de Espert.

Los jueces Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan argumentaron que el reclamo era “extemporáneo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”, y advirtieron que aceptar el pedido “abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y afectaría la confianza pública en el proceso electoral”.

Con ese revés, el spot se convirtió en el principal recurso comunicacional de LLA para unificar la imagen de su boleta en territorio bonaerense y despejar dudas entre los votantes.

El regreso de Milei y la recta final libertaria

Mientras Santilli asume el rol central en Buenos Aires, Javier Milei retomará esta semana la campaña con una agenda cargada en la provincia. Tras su regreso de Estados Unidos, el Presidente buscará reforzar la presencia libertaria en distritos clave donde el resultado de septiembre fue adverso.

Según la planificación oficial, Milei encabezará tres actos en territorio bonaerense: el jueves en Tres de Febrero; el viernes en Pergamino, donde intentará recomponer vínculos con sectores del PRO; y el 22 de octubre, un evento de cierre en el AMBA —con chances de repetirse en Ezeiza, como en 2023—.

Mientras tanto, Santilli concentrará su campaña en distritos clave, con actividades previstas en La Plata, Tigre y Chivilcoy, acompañado por Sebastián Pareja y Karen Reichardt, en un intento de fortalecer la base electoral libertaria antes de los comicios.