La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de protagonizar una seguidilla de bloopers en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A los videos en los que se la ve explicando mal cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP) y pidiendo “llevarla en el bolsillo”, se sumó un encendido descargo en redes donde apuntó contra periodistas y dirigentes por las críticas al uso de su apellido materno.

“¡Basta de joder con mi nombre!”, escribió Reichardt en su cuenta de X, en un posteo que rápidamente se viralizó y que, como suele ocurrir en su caso, terminó convirtiéndose en material de campaña.

“Soy tan Reichardt como Vázquez”

En su mensaje, la exvedette y actual candidata libertaria explicó los motivos por los que decidió usar su apellido materno. “Reichardt es el apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia”, detalló, y agregó: “¿Reniego de Vázquez? ¡Jamás! Soy 100% ambas: la fuerza de mi linaje materno y el orgullo de mi padre”.

El mensaje iba dirigido a Victoria Tolosa Paz, la periodista Julia Mengolini y “ya que estoy”, también al exministro y primer cadidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, según escribió la propia Reichardt. Con tono desafiante, aprovechó la controversia para enviar una indirecta al feminismo: “¿Feministas, no pelean por esto? Honrar a las mujeres en la herencia”.

Justamente en paralelo a su descargo, la senadora bonaerense electa de Fuerza Patria, Malena Galmarini, presentó un recurso ante la Corte Suprema para impugnar el fallo de la Cámara Nacional Electoral que desplazó a Reichardt del primer lugar de la lista de La Libertad Avanza, otorgándole ese lugar a Diego Santilli.

Galmarini señaló que la decisión vulnera la paridad de género y afecta la representación femenina, además de cuestionar la maniobra interna de LLA por haber obligado a renunciar a dos candidatas para reacomodar la nómina.

Videos virales y errores de campaña

El descargo llegó tras una serie de videos que pusieron en evidencia los desaciertos comunicacionales de la candidata bonaerense. En uno de ellos, Reichardt aparece con la boleta única en la mano intentando explicar cómo votar: “Queridos bonaerenses, esta es la boleta. Miren todos los partidos políticos, pero ojo, porque hay muchos que dicen ‘Libertad’, pero primero está La Libertad Avanza”.

Con tono de advertencia, agregó: “El cuadradito que está acá es donde tienen que poner la cruz, tilde o una rayita, pero ojo, con una birome que sea indeleble. Que no te dé la birome el presidente de mesa, por las dudas”. Su intervención generó burlas por el tono confuso y por haber evitado mencionar a José Luis Espert, quien días después renunció a la lista tras ser vinculado al empresario narco Fred Machado.

A esto se sumó otro clip, difundido originalmente en septiembre y reviralizado esta semana, donde Reichardt aconseja: “Lo mejor que pueden hacer en cada uno de los municipios: vayan a algún lugar de La Libertad Avanza y busquen la boleta. Ténganla en el bolsillo. Vayan a votar con la boleta en el bolsillo”.

El mensaje despertó ironías en redes, ya que la Boleta Única de Papel se entrega antes de ingresar al cuarto oscuro, por lo que no hay posibilidad de llevarla desde afuera. Para muchos, el consejo dejó expuesto un desconocimiento del nuevo sistema electoral.