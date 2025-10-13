En plena cuenta regresiva para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, la disputa por quién encabezará la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires escaló a la Corte Suprema.

La senadora bonaerense electa por Fuerza Patria, Malena Galmarini, confirmó la presentación de un recurso extraordinario para revisar el fallo de la Cámara Nacional Electoral que ubicó a Diego Santilli como primer candidato, relegando a Karen Reichardt.

Galmarini cuestiona la interpretación de la paridad de género

“Anoche yo ya presenté el recurso extraordinario a la Corte para que esta modificación de esta lista no suceda tal cual lo prevé el fallo de la Cámara Electoral. Es una gran injusticia. Es la pérdida de una enorme oportunidad para las mujeres”, expresó Galmarini.

Según la senadora, la CNE “está aplicando mal el decreto reglamentario” sobre la paridad de género y señaló que “nos llama la atención. Porque la Cámara Nacional Electoral ha sido siempre un órgano judicial que estuvo a favor de las mujeres. Siempre acompañó cuando hubo que pelear por la ley de cupo, de paridad”.

Galmarini aclaró que el reclamo no tiene que ver con algo partidario, sino con que no se siente un precedente que no responde a lo que establece la ley. “Así que nosotras vamos a seguir peleando. Independiente de Reichardt. Estoy a las antípodas de lo que piensa”, afirmó.

Impacto del fallo en la representación femenina

La senadora explicó cómo la decisión de la Cámara Nacional Electoral afecta la representación de mujeres en la lista: “Si queremos que haya más mujeres, necesitamos sí o sí no solo la alternancia en la lista, sino que las mujeres encabecemos las listas. En este caso, el fallo de la Cámara Electoral lo que hace es no solo relegar a Reichardt y pasarla por arriba para dejarla segunda, sino que el movimiento relega a otras 16 mujeres”.

Además, Galmarini denunció que la maniobra de LLA, al mover a Santilli a primero, obligó a otras dos mujeres a renunciar: “Porque cuando uno mueve a Santilli a primero, quedan mujeres hacia abajo. Pero no sólo eso. LLA, para darle más fuerza a su jugada y obligar a la reingeniería de la lista, lo que hace es hacer renunciar a otras dos mujeres. Pero son la 34 de la lista y la quinta suplente. Porque si mueven todo para arriba, les quedan mujeres juntas”.

Para Galmarini, “no hay forma de justificar este fallo. Para las mujeres no. Para el colectivo feminista no. La ley de paridad habla de alternancia antes que de reemplazo. La necesidad de alternancia y secuencialidad. Si renuncia la cabeza de la lista, no se altera el orden. Claramente, hay una decisión que no se ajusta a la Constitución Nacional”.

Con el recurso extraordinario presentado, la Corte Suprema será la encargada de dirimir si la cabeza de lista de LLA en Buenos Aires finalmente será Reichardt o Santilli, un caso que además marca un debate sobre la correcta aplicación de la ley de paridad de género en el país.