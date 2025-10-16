Zamora acompañó el 73° aniversario del Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg

En Rincón de Milberg, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el festejo por el 73° aniversario del Club Social y Deportivo Juventud. El evento incluyó una cena entre los presentes y culminó en un clima de alegría, música y baile.

“Con mucha alegría vinimos a visitar a la comisión directiva y a los socios de la institución; un espacio emblemático de Rincón de Milberg que sigue creciendo, desarrollando actividades y reuniendo a los vecinos. El Municipio siempre está presente, acompañando cada una de sus propuestas y fortaleciendo su rol dentro de la comunidad", afirmó Zamora.

Y agregó: "Desde el Gobierno local buscamos acompañar tanto con obras de infraestructura como con apoyo a los eventos que organizan, para que estos espacios sigan teniendo vida y sigan siendo puntos de encuentro para todos".

El Club Social y Deportivo Juventud recibe a centenares de personas por día, que disfrutan de múltiples propuestas deportivas y culturales, como básquet, boxeo, taekwondo, aerobox, fútbol femenino, ajedrez, kickboxing, baby fútbol, zumba, tango y folclore. Además, funciona allí el Centro de Jubilados Eterna Juventud, que también forma parte de la vida diaria de la institución.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Es muy importante que estas instituciones sigan en pie, que continúen siendo espacios convocantes y que permitan a las familias reunirse. Por eso, junto a nuestro intendente, les brindamos todo nuestro apoyo. Este club es muy significativo; alberga muchos sueños, con jóvenes y adultos que se acercan a disfrutar, a compartir y a pasarla bien. En un contexto tan complejo, es fundamental que sigan creciendo y fortaleciéndose".

La jornada incluyó una cena compartida entre los presentes. Además, se llevaron adelante bailes para el disfrute de los vecinos y vecinas que asistieron al festejo. La actividad culminó con el canto del feliz cumpleaños.



Gestión municipal: continúan los trabajos de mantenimiento integral en el Delta de Tigre

El Gobierno local extiende las tareas en distintos puntos del territorio de Islas: se efectuaron labores sobre los alumbrados públicos, reparaciones en puentes de acceso peatonal, la colocación de una nueva escalera para mejorar el tránsito de los peatones, la colocación de nuevo muelle en el CAFyS de Río Carapachay, entre otros

En el Delta de Tigre, el Municipio realizó tareas de mantenimiento generales en diferentes puntos del territorio. Los mismos contemplan la reparación de muelles, rampas y luminarias públicas.

La cuadrilla local llevó adelante la construcción de un nuevo deck para el CAFyS del Río Capitán y la colocación de un muelle en el CAFyS sobre el Río Carapachay. Además, ejecutó trabajos de reparación en los puentes que se encuentran sobre los arroyos Curubica y La Paz.

Por otro lado, procedieron al recambio y mantenimiento de luminarias públicas que se encuentran sobre el Río Sarmiento. A su vez, se instaló una nueva escalera en el muelle vecinal Camino Pereyra sobre el Río Carapachay.

Estos trabajos tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de los peatones como de las embarcaciones al transitar por dichos lugares.