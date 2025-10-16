Zamora acompañó el 73° aniversario del Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg
El intendente de Tigre compartió la celebración junto a la comisión directiva de la institución, vecinas y vecinos. Allí, destacó la labor sostenida del espacio en la promoción del deporte, la inclusión y la vida en la localidad.
En Rincón de Milberg, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el festejo por el 73° aniversario del Club Social y Deportivo Juventud. El evento incluyó una cena entre los presentes y culminó en un clima de alegría, música y baile.
“Con mucha alegría vinimos a visitar a la comisión directiva y a los socios de la institución; un espacio emblemático de Rincón de Milberg que sigue creciendo, desarrollando actividades y reuniendo a los vecinos. El Municipio siempre está presente, acompañando cada una de sus propuestas y fortaleciendo su rol dentro de la comunidad", afirmó Zamora.
Y agregó: "Desde el Gobierno local buscamos acompañar tanto con obras de infraestructura como con apoyo a los eventos que organizan, para que estos espacios sigan teniendo vida y sigan siendo puntos de encuentro para todos".
El Club Social y Deportivo Juventud recibe a centenares de personas por día, que disfrutan de múltiples propuestas deportivas y culturales, como básquet, boxeo, taekwondo, aerobox, fútbol femenino, ajedrez, kickboxing, baby fútbol, zumba, tango y folclore. Además, funciona allí el Centro de Jubilados Eterna Juventud, que también forma parte de la vida diaria de la institución.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Es muy importante que estas instituciones sigan en pie, que continúen siendo espacios convocantes y que permitan a las familias reunirse. Por eso, junto a nuestro intendente, les brindamos todo nuestro apoyo. Este club es muy significativo; alberga muchos sueños, con jóvenes y adultos que se acercan a disfrutar, a compartir y a pasarla bien. En un contexto tan complejo, es fundamental que sigan creciendo y fortaleciéndose".
La jornada incluyó una cena compartida entre los presentes. Además, se llevaron adelante bailes para el disfrute de los vecinos y vecinas que asistieron al festejo. La actividad culminó con el canto del feliz cumpleaños.
