Fuerte cruce entre Taiana y Santilli por el debate frustrado

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, respondió con dureza a Diego Santilli, tras las críticas que el exvicejefe de Gobierno porteño lanzó por su ausencia en el debate organizado por un programa de noticias de la televisión por cable.

En un mensaje cargado de ironía y referencias políticas, Taiana le recordó al dirigente del PRO —quien encabeza la lista bonaerense de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert— que él lo había invitado antes a debatir “en los lugares de trabajo” relacionados a cinco problemáticas centrales que luego repasó, “y donde pudieran participar la mayor cantidad de medios para garantizar la pluralidad en la cobertura” en clara alusión al escenario poco neutral que eligió el “colorado” en un canal con vasto historial de conflictos con los gobiernos peronistas.

“Hace más de diez días invité a debatir primero a @diegosantilli y luego a @karenReichard1 cuando fue cabeza de lista, antes que la Libertad Avanza y el PRO lograran bajarla. Pero está claro que al ‘colorado’ que reemplazó al ‘pelado’ vinculado al narcotráfico no le convenía debatir sobre temas en los que legisló en contra de los intereses argentinos”, escribió Taiana en la red social X.

Un debate que nunca se concretó

En el programa televisivo, Santilli había aprovechado la ausencia del exministro de Defensa para lanzar críticas directas. “Evidentemente no le da la cara para defender en vivo el modelo que nos hundió en la pobreza y la miseria”, publicó en redes sociales, compartiendo el fragmento donde cuestionó la falta de su adversario.

El exfuncionario porteño lamentó que Taiana no estuviera presente y enumeró los temas que, según él, “deberían estar discutiendo todos los candidatos”: “Tendríamos que estar debatiendo si estás a favor de la inseguridad o si estás a favor de tener un nuevo Código Penal. Si estás a favor de las dictaduras o de las democracias. Si queremos trabajo formal o seguimos con la informalidad. Si queremos los gerentes de la pobreza o terminar con esa intermediación”, lanzó Santilli, en alusión a las políticas que impulsa el oficialismo.

Las propuestas de Taiana

Lejos de esquivar la polémica, Taiana respondió con una chicana y recordó que había propuesto cinco escenarios concretos para debatir con Santilli “en los lugares donde los afectados directos pudieran participar”.

El excanciller detalló los puntos de su invitación:

Debate sobre salud pública y políticas de cuidado, en el Hospital Garrahan.

Educación, ciencia y tecnología, en una universidad pública bonaerense.

Obra e inversión pública, en obradores abandonados de rutas nacionales.

Soberanía e injerencia extranjera, en el Museo Malvinas.

Trabajo y producción nacional, en una industria en crisis.

En el cierre de su mensaje, volvió a cargar contra el espacio libertario: “Ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en Estados Unidos con su jefe Donald Trump”, ironizó, en alusión al encuentro de Javier Milei con el expresidente norteamericano en la Casa Blanca.

El enfrentamiento entre ambos candidatos enciende una campaña electoral marcada por tensiones, reacomodamientos y acusaciones cruzadas, mientras Santilli busca consolidar su figura dentro de una alianza golpeada por las internas y los escándalos de sus principales referentes.