La Corte Suprema de Justicia revocó una resolución del máximo tribunal bonaerense que había confirmado el sobreseimiento de Mario Daniel Caputo, ex diputado provincial acusado de haber simulado la contratación de una empleada en la Cámara baja para apropiarse de los fondos correspondientes.

La decisión fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes dejaron sin efecto la sentencia por remisión a un precedente del propio tribunal.

Los antecedentes del caso

El caso se inició en el marco de una investigación penal contra Caputo, quien integró la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 por la Séptima sección electoral bajo el bloque Frente para la Victoria. También fue precandidato a intendente de Azul por la misma alianza en 2015, saliendo segundo en la interna.

Además, se desempeñó como secretario de Desarrollo Institucional de la Defensoría del Pueblo bonaerense en 2017 y como asesor ejecutivo del Ministerio de Educación de la Nación desde septiembre de 2021 hasta el final del mandato presidencial de Alberto Fernández.

En la causa se lo acusa de haber incorporado irregularmente a la planta de empleados temporarios de la Cámara de Diputados bonaerense a una joven de su ciudad natal, Azul.

Según la investigación, Caputo habría utilizado los datos personales de la damnificada sin su consentimiento para celebrar un contrato de locación de servicios y quedarse con la remuneración correspondiente durante casi un año.

La maniobra investigada fue comparada con la que se atribuye a Julio “Chocolate” Rigau en La Plata, quien fue detenido el 9 de septiembre de 2023 realizando extracciones con múltiples tarjetas pertenecientes a supuestos empleados del Congreso provincial.

Según la acusación contra Rigau, los salarios de esas personas eran desviados para financiar actividades de un sector político. En su caso, también fueron imputados Claudio Albini, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados, y su hijo Facundo Albini, exconcejal de La Plata, por presunta defraudación al Estado.

La intervención del Ministerio Público y la Corte Suprema

El Ministerio Público Fiscal consideró que existían elementos suficientes para continuar la investigación y cuestionó el sobreseimiento a Caputo dictado por los tribunales provinciales. Inicialmente, la Suprema Corte bonaerense declaró inadmisible el recurso de la fiscalía por considerarlo extemporáneo, manteniendo el sobreseimiento.

Ante esa decisión, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que se revisara la resolución provincial y se garantizara el análisis del recurso del Ministerio Público.

Los ministros Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti resolvieron hacer lugar al planteo de Conte Grand y dejar sin efecto la decisión de la Suprema Corte bonaerense, ordenando que el tribunal provincial revise los planteos interpuestos por la fiscalía y continúe el trámite conforme a derecho.