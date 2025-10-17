Una nueva encuesta en Provincia marca una diferencia clave

A solo nueve días de las elecciones legislativas, un nuevo relevamiento muestra un panorama complicado para el oficialismo nacional en el principal distrito electoral del país. Según una encuesta de la consultora Nueva Comunicación, el peronismo liderado por Jorge Taiana saca 12 puntos de ventaja sobre Diego Santilli, el candidato de La Libertad Avanza.

El estudio —realizado de forma mixta, con encuestas online y presenciales— indica que un 43,8% de los votantes bonaerenses elegiría la lista de Taiana, mientras que un 31,5% optaría por la boleta encabezada por Santilli. La diferencia se mantiene cuando se analiza el escenario por frentes electorales, consolidando la tendencia que ya se vio en las elecciones del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria ganó por 14 puntos.

El rechazo a Milei arrastra a su candidato

La imagen de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires parece estar teniendo un impacto directo en el rendimiento de sus candidatos. Según el mismo estudio, la gestión del Presidente cosecha un 66,7% de imagen negativa en el electorado bonaerense. Solo un 31,3% la valora de forma positiva, en un contexto donde la inflación, la caída del poder adquisitivo y la crisis del empleo siguen afectando el humor social.

El rechazo a La Libertad Avanza es contundente: un 55,7% de los encuestados aseguró que no quiere que el oficialismo gane la elección. Esto refleja una fuerte resistencia al modelo libertario, especialmente en el conurbano, donde el deterioro social y económico golpea con más fuerza.

El efecto Trump no suma votos

La estrategia del oficialismo en este tramo final de campaña fue intentar capitalizar el respaldo público de Donald Trump a Javier Milei. Sin embargo, en territorio bonaerense el movimiento parece no tener el impacto esperado.

La encuesta de Nueva Comunicación revela que Trump tiene una imagen negativa del 64,4% entre los votantes de la Provincia, lo cual debilita aún más la intención del gobierno de reforzar el vínculo con el electorado apelando al aval del exmandatario estadounidense.

Un escenario similar al de septiembre

Los números actuales reproducen en gran medida el resultado que se dio en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso por 14 puntos de diferencia. La persistencia de esa brecha sugiere que no hubo un cambio de tendencia a favor del oficialismo desde entonces.

Mientras tanto, la oposición mantiene su base firme en el electorado bonaerense, especialmente con figuras de alto perfil como Taiana, que logran capitalizar el descontento con la gestión libertaria en los barrios populares y sectores medios.