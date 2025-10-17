Una encuesta dió un vuelco inesperado en las últimas semanas

El peronismo acorta distancia con Márquez en Neuquén por el efecto Espert

El mapa político neuquino dio un vuelco inesperado en las últimas semanas. Según el último sondeo, la libertaria Nadia Márquez —referente de La Libertad Avanza— perdió cerca de 15 puntos de intención de voto tras el escándalo que involucra a José Luis Espert en presuntos casos de coimas y vínculos con el narcotráfico.

El derrumbe libertario reconfiguró el tablero provincial: el peronismo, con Silvia Sapag al frente de la lista de senadores, achicó la brecha a menos de cinco puntos, mientras que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) también logró mantenerse competitivo.

Qué muestra la encuesta más reciente

De acuerdo con el relevamiento de Federico González y Asociados (FGA), Márquez lidera la intención de voto con 29,6%, seguida por Sapag (24,8%) y Julieta Corroza, del espacio oficialista La Neuquinidad, con 21%.

“Hace un mes estaba cerca del 45% y ahora no llega al 30%. El caso Espert nos hundió”, reconocen en voz baja fuentes libertarias en el Senado, donde crece la preocupación por el impacto del escándalo en todo el país.

El dato encendió las alarmas en la Casa Rosada: Neuquén era uno de los distritos donde Milei esperaba consolidar su base libertaria, pero el efecto político de las denuncias contra Espert y la caída del consumo minaron el entusiasmo de los votantes.

El rol de Cristina Kirchner y la apuesta de Sapag

En el peronismo celebran el repunte y apuntan a capitalizar el descontento con el Gobierno nacional. La senadora Silvia Sapag, respaldada por Cristina Kirchner, busca aprovechar el peso histórico de su apellido en el MPN, un espacio donde aún conserva influencia.

Fuentes del Senado confirmaron que fue la propia Cristina quien eligió a Sapag por encima del leal Oscar Parrilli para encabezar la lista: “Ella necesita legisladores que la expresen sin que le pertenezcan directamente”, explicó un dirigente al tanto de las negociaciones por el cierre de listas.

La estrategia, según analistas, busca sumar votos moderados y mantener presencia kirchnerista en provincias donde el oficialismo nacional perdió terreno.

Figueroa, entre la obra pública y el riesgo de quedar tercero

El gobernador Rolando Figueroa llega a la elección con el desafío de mantener el peso político de La Neuquinidad, su fuerza local, que postula a Julieta Corroza como senadora.

Aunque Figueroa logró sostener la obra pública gracias a las regalías de Vaca Muerta, en su entorno reconocen que el desgaste de su alianza con la Casa Rosada erosionó su imagen y lo deja en riesgo de salir tercero.

El mandatario neuquino no puede permitirse un retroceso: controlar el Senado provincial y sostener sus diputados es clave para preservar poder en una provincia que históricamente fue dominada por el MPN.

Cómo queda la pelea por Diputados

Además de las tres bancas del Senado, Neuquén renueva otras tres en la Cámara de Diputados. Terminan su mandato Pablo Cervi (UCR-La Libertad Avanza), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Tanya Bertoldi (Unión por la Patria).

Las listas reflejan el nuevo equilibrio político:

Gastón Riesco encabeza por los libertarios.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, lidera por el peronismo.

Karina Maureira representa al oficialismo provincial.

Si las encuestas no fallan, cada fuerza lograría una banca, confirmando el escenario de tercios que domina la política neuquina.

Un cierre de campaña con final abierto

Con pocas semanas por delante, la disputa sigue abierta y las tres principales fuerzas ajustan su estrategia para seducir a un electorado cada vez más volátil.

En el entorno de Sapag aseguran que “el clima cambió” y que el peronismo siente el impulso del efecto Espert, mientras que en La Libertad Avanza confían en que Milei “recuperará terreno” con un fuerte desembarco en la Patagonia.

Todo indica que Neuquén se perfila como una de las batallas más imprevisibles del país, donde cada voto puede definir no solo bancas, sino también el equilibrio político entre Nación y provincias.