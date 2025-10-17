Kicillof en el Día de la Lealtad: “Están en peligro las banderas de la independencia económica y la soberanía política”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto central por el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta de San Vicente, donde lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei y advirtió que “están en peligro las banderas de la independencia económica y de la soberanía política”.

En un discurso cargado de referencias históricas y mensajes políticos, el mandatario bonaerense llamó a “ponerle un límite a La Libertad Avanza en las urnas” el próximo domingo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales.

Críticas a Milei y al “salvataje” de Estados Unidos

“Vimos una de las escenas de humillación y entrega nacional más vergonzosas de nuestra historia”, lanzó Kicillof al referirse al reciente rescate financiero de la Casa Blanca al Gobierno argentino.

El mandatario sostuvo que “Milei fue a pedir la escupidera al Tesoro norteamericano”, luego de haber buscado “los recursos del campo, del FMI, del blanqueo y ahora del Tesoro de Estados Unidos”. “Nadie que tiene éxito necesita que lo salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei”, sentenció ante una multitud de militantes, intendentes y funcionarios de su gabinete.

Kicillof sostuvo que el país atraviesa una catástrofe social y económica, con familias endeudadas y salarios que “no alcanzan para vivir”. “La gente no llega a fin de mes, muchos no pueden pagar sus deudas. Es un desastre económico y productivo, y tiene un único responsable: Javier Milei”, remarcó.

“El pueblo fue protagonista de la historia”

A 80 años del 17 de octubre de 1945, Kicillof recordó la jornada que dio origen al peronismo como “el día en que el pueblo tomó fuerza y se convirtió en protagonista de nuestra historia”.

“Fue gracias a ese movimiento de los sectores que habían sido ninguneados, despreciados, pero que Perón y Evita les dieron voz, derechos y dignidad”, señaló.

El gobernador dijo que, desde la Provincia, su gestión busca “honrar la bandera más importante del peronismo, que se llama Justicia Social”, y advirtió: “Lo que necesitan un verdadero salvataje son nuestros barrios, nuestros pibes y pibas, nuestros trabajadores, los que tienen hambre y no llegan a fin de mes.”

Camino al 26 de octubre: “Hay que ponerle un límite a Milei en las urnas”

Kicillof aprovechó la fecha simbólica para enviar un mensaje político de cara a las legislativas.

“Este 26 de octubre tenemos que dejar bien en claro que al Gobierno de Milei se le pone un límite en las urnas y es con el voto”, dijo, llamando a la militancia a “llenar las urnas de votos” en respaldo a los candidatos de Fuerza Patria, entre ellos Juan Grabois, Jimena López y Jorge Taiana.

Recordó también el contundente triunfo del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires: “Hacía 20 años que no se ganaba una elección intermedia. Fue el pueblo bonaerense el que le puso un límite a Milei. Ese día se rompió el mito de que el ajuste y el odio tienen apoyo popular.”

Mensaje a Cristina Kirchner y mirada hacia 2027

En un pasaje de su discurso, Kicillof hizo referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin confirmar si participará de la movilización convocada hacia su domicilio en San José 1111 bajo el lema “Leales de corazón”.

“En 80 años dieron mil veces por muerto al peronismo. Hoy, la presidenta del Partido Justicialista y dos veces presidenta de la Nación está injustamente presa, y es precisamente por honrar nuestras banderas”, afirmó.

Hacia el final, el mandatario trazó una mirada hacia el futuro político del movimiento: “En 2027 hay que construir con unidad, conciencia y responsabilidad aquello que devuelva al peronismo a la Casa de Gobierno.”

Presencias destacadas en San Vicente

El acto reunió a intendentes, ministros, legisladores y dirigentes sindicales. Entre los presentes estuvieron Gabriel Katopodis, Carlos Bianco, Andrés Larroque, Walter Correa, Nicolás Kreplak, Estela Díaz, Daniela Vilar, Silvina Batakis, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

También participaron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, y de la CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy, junto a referentes de La Cámpora y del PJ bonaerense.