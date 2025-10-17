Cencosud cerró supermercados y dejó a más de 100 empleados sin tareas por la crisis del consumo

La crisis del consumo volvió a golpear de lleno al sector supermercadista. En los últimos días, Cencosud, uno de los gigantes del retail en la Argentina, cerró al menos cuatro sucursales de su marca Vea en distintas provincias, dejando a más de 100 empleados sin tareas.

Las bajas se registraron en Catamarca, Buenos Aires y San Juan, y reflejan el momento crítico que atraviesa el país, con ventas en caída, costos en alza y un consumo familiar que no logra recomponerse.

Dónde cerraron las sucursales de Vea

De acuerdo con fuentes del sector, los cierres afectaron locales en San Martín (Catamarca), Moreno y Castelar (ambas en la provincia de Buenos Aires) y Villa Krause (San Juan). En algunos casos, la empresa ofreció reubicaciones dentro del grupo, aunque la mayoría de los trabajadores fueron desvinculados.

La situación más grave se dio en Castelar, donde la sucursal contaba con unos 80 empleados y muchos quedaron sin tareas tras el cierre repentino.

En Villa Krause, San Juan, 17 trabajadores perdieron su empleo. Según fuentes del sector, algunos recibieron propuestas para ser trasladados a otros locales de la cadena, como Jumbo o Disco, mientras que otros iniciaron negociaciones por indemnizaciones.

El consumo en caída libre

El contexto no deja margen para dudas: las ventas en supermercados acumulan varios meses de baja, con una retracción generalizada en todos los rubros de la canasta básica.

“El ajuste de los ingresos familiares y el cambio en los hábitos de compra son hoy los mayores desafíos del sector”, señaló una fuente empresarial. La mayoría de los hogares opta por menores volúmenes de compra o directamente por almacenes barriales, lo que reduce la afluencia a las grandes cadenas.

En ese marco, Cencosud encara una reestructuración interna para ajustar costos y mantener la rentabilidad de sus operaciones. Voceros de la empresa evitaron hacer declaraciones públicas, aunque en el sector reconocen que se trata de un plan que podría implicar más cierres en los próximos meses.

La incertidumbre del empleo y la competencia por Carrefour

El impacto humano de los cierres es inmediato: más de cien familias quedaron en una situación de incertidumbre, sin certezas sobre su futuro laboral.

La medida se produce además en un contexto de reconfiguración del mercado supermercadista, con Cencosud compitiendo para adquirir los activos de Carrefour en la Argentina. Ese proceso de negociación habría motivado a la compañía a mostrar una estructura más eficiente, concentrándose en los locales más rentables y reduciendo aquellos con menor desempeño.

“Todo indica que buscan achicar antes de dar un paso mayor”, sostuvo un referente del sector, en alusión al posible desembarco sobre la marca francesa.

Un espejo de la crisis que golpea a los hogares

El cierre de sucursales y la pérdida de empleos en Cencosud no es un caso aislado. En los últimos meses, otras cadenas también implementaron recortes y ajustaron sus estructuras ante el desplome del poder adquisitivo.

La caída del consumo interno, la morosidad récord de las familias y los altos costos operativos conforman un cóctel que asfixia a las grandes superficies comerciales.

Mientras tanto, los trabajadores despedidos esperan respuestas y los consumidores ajustan cada vez más su bolsillo, en una economía donde los precios no dan tregua y la demanda sigue en retroceso.