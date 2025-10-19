El conflicto universitario se profundiza en todo el país ante la demora del Gobierno nacional en aplicar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Frente a esta situación, distintas federaciones del sector anunciaron medidas de protesta y paros escalonados, que comenzarán la próxima semana si no se cumplen los plazos legales.

Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, describió la situación como “sumamente grave”.

A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces.

CONADU: paro de 24 horas y jornada de protesta nacional

Según el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU, se realizará una jornada nacional de protesta durante el martes 21 y miércoles 22 de octubre, con paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales, acompañado de acciones de visibilización durante toda la semana siguiente.

El Plenario destacó que la estrategia del Gobierno se centra en negar las paritarias y debilitar la organización sindical: “El ataque del Gobierno se centra también en el modelo sindical a través de la negación de las paritarias universitarias desde hace un año”, explicaron desde CONADU.

Estuvieron presentes representantes de SIDIU, ADIUC, ADUNTREF, ADUNIPE, SIDIUNLaR, SIDIUNT, FEDUBA y numerosos gremios de base, consolidando a CONADU como la federación docente más grande y representativa del país.

CONADU Histórica: paro de 48 horas por la plena aplicación de la ley

Por su parte, la CONADU Histórica resolvió un paro de 48 horas para los mismos días, martes 21 y miércoles 22 de octubre, con el objetivo de exigir que el presidente Milei aplique de manera plena y efectiva la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y confirmada tras el rechazo del veto presidencial.

“Durante 2025, el Congreso trató el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobado en ambas cámaras. Sin embargo, el presidente Milei la vetó. Luego, ambas cámaras rechazaron el veto con mayoría superior a dos tercios, por lo que la ley quedó confirmada”, explicó la organización.

La medida busca garantizar la actualización salarial mediante paritarias y asegurar los fondos necesarios para la implementación de la ley, que incluye presupuesto de funcionamiento, becas y financiamiento del sistema universitario y científico.

No docentes: paro de 24 horas si no se reglamenta la ley

En paralelo, los trabajadores no docentes, nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), resolvieron que si el Gobierno no reglamenta la ley este lunes, realizarán un paro de 24 horas el martes, afectando la actividad en todas las universidades nacionales adheridas.

“De no cumplirse la aplicación plena y efectiva de la citada ley, a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales, se realizará un paro total de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo”, advirtieron desde FATUN.

La federación también anunció que realizará acciones judiciales en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y que después de las elecciones de legisladores nacionales se profundizará un plan de acción coordinado.