Arde la campaña: La Libertad Avanza intimó a un diputado bullrichista para que baje su lista
A días de las elecciones legislativas, apoderados libertarios denunciaron a Gabriel Chumpitaz por usar su imagen y colores en la campaña. El legislador calificó la medida como un “intento de censura política”.Política18 de octubre de 2025Mariana Portilla
La Libertad Avanza (LLA) denunció al diputado Gabriel Chumpitaz, ex PRO y hoy candidato por Compromiso Federal, por haber utilizado la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los colores característicos del espacio libertario en su campaña.
La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Santa Fe por Marcos Peyrano, apoderado de LLA, y elevada a la secretaria electoral Magdalena Gutiérrez. El escrito acusó a Chumpitaz de “uso indebido de imágenes, colores y consignas que generan confusión con los símbolos de La Libertad Avanza”.
La ministra nacional también intervino desde su cuenta oficial de X (ex Twitter): “Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio”.
Bullrich aclaró además que su respaldo en Santa Fe está del lado de los libertarios: “Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza.” Así marcó distancia del legislador con quien compartió espacio en 2021 dentro del PRO y en Juntos por el Cambio.
La defensa de Chumpitaz: “No hay mimetismo ni apropiación de signos ajenos”
El diputado rechazó la denuncia y calificó la medida como un “intento de censura política”. “Nuestras expresiones de campaña fueron diseñadas bajo una identidad cromática propia, sin mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos”, aseguró.
Chumpitaz sostuvo que la campaña no utiliza el color violeta de LLA sino un azul marino, y que trabaja “hace diez años con Patricia” en temas de seguridad. Además, denunció “hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”.
Tras la intervención judicial, la ministra confirmó que la Justicia Federal ordenó retirar los carteles, tanto físicos como digitales, que mostraban su imagen junto a Chumpitaz.
LLA celebró la decisión y exigió que el legislador cese de inmediato el uso indebido de imágenes, colores y consignas para evitar confusión en el electorado. La diputada Romina Diez lidera el espacio libertario en Santa Fe, mientras que Agustín Pellegrini encabeza la lista a diputados nacionales.
Chumpitaz fue parte del PRO y aliado de Patricia Bullrich, integrando Juntos por el Cambio en 2021. En abril de 2024, decidió formar la bancada Futuro y Libertad junto a Verónica Razzini, alejándose del bloque PRO.
Hoy busca renovar su banca por Compromiso Federal, con una agenda que incluye reforma integral del Estado, respaldo a fuerzas de seguridad, reducción del gasto político y modernización de políticas públicas con inteligencia artificial.
Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 18, 2025
Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza. pic.twitter.com/vzGlIb0Kqa
Frigerio propone eliminar las elecciones de medio término: "Generan ruido político y económico"
El gobernador de Entre Ríos reforzó su cercanía con Javier Milei al plantear la eliminación de los comicios intermedios, una jugada que despierta polémica y muestra su rol como aliado clave del oficialismo.
Día de la Lealtad: Kicillof llamó a ponerle un límite a Milei en las urnas
El gobernador bonaerense encabezó un acto multitudinario en San Vicente, donde apuntó contra Javier Milei por la crisis económica y el “salvataje” de Estados Unidos. “El modelo fracasó”, aseguró.
Familias desesperadas irrumpieron en la ANDIS: “Nos obligan a ser violentos”
Familias y prestadores coparon la ANDIS en Belgrano: exigen aplicar la Ley de Discapacidad y acusan al Gobierno de abandono total.
Magario cuestionó políticas "empobrecedoras y destructivas" de Milei
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje en el marco del día de la Lealtad Peronista. Además apuntó contra el gobierno nacional.
¿Qué confirma la última encuesta a dos semanas de las elecciones nacionales?
Fuerte polarización y caída del oficialismo: una nueva encuesta nacional marca la ventaja del peronismo sobre Javier Milei rumbo a las elecciones.
Una nueva encuesta en Provincia marca una diferencia clave
Una nueva encuesta en Provincia muestra un escenario lapidario: fuerte ventaja peronista y rechazo masivo a Milei. El oficialismo, en caída.
Una encuesta dió un vuelco inesperado en las últimas semanas
Escándalo y derrumbe libertario: el caso Espert hizo caer a Márquez 15 puntos y el peronismo achica la brecha en Neuquén. Todos los detalles.