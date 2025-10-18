La Libertad Avanza (LLA) denunció al diputado Gabriel Chumpitaz, ex PRO y hoy candidato por Compromiso Federal, por haber utilizado la imagen de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los colores característicos del espacio libertario en su campaña.

La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Santa Fe por Marcos Peyrano, apoderado de LLA, y elevada a la secretaria electoral Magdalena Gutiérrez. El escrito acusó a Chumpitaz de “uso indebido de imágenes, colores y consignas que generan confusión con los símbolos de La Libertad Avanza”.

La ministra nacional también intervino desde su cuenta oficial de X (ex Twitter): “Oíme, Chumpitaz: tenés 12 horas para acatar el fallo judicial y sacar los carteles donde usás mi cara sin permiso y sin pertenecer al espacio”.

Bullrich aclaró además que su respaldo en Santa Fe está del lado de los libertarios: “Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini, de La Libertad Avanza.” Así marcó distancia del legislador con quien compartió espacio en 2021 dentro del PRO y en Juntos por el Cambio.

La defensa de Chumpitaz: “No hay mimetismo ni apropiación de signos ajenos”



El diputado rechazó la denuncia y calificó la medida como un “intento de censura política”. “Nuestras expresiones de campaña fueron diseñadas bajo una identidad cromática propia, sin mimetismos ni apropiaciones de signos ajenos”, aseguró.

Chumpitaz sostuvo que la campaña no utiliza el color violeta de LLA sino un azul marino, y que trabaja “hace diez años con Patricia” en temas de seguridad. Además, denunció “hostigamiento político propio de los sectores más oscuros de Argentina”.

Tras la intervención judicial, la ministra confirmó que la Justicia Federal ordenó retirar los carteles, tanto físicos como digitales, que mostraban su imagen junto a Chumpitaz.

LLA celebró la decisión y exigió que el legislador cese de inmediato el uso indebido de imágenes, colores y consignas para evitar confusión en el electorado. La diputada Romina Diez lidera el espacio libertario en Santa Fe, mientras que Agustín Pellegrini encabeza la lista a diputados nacionales.

Chumpitaz fue parte del PRO y aliado de Patricia Bullrich, integrando Juntos por el Cambio en 2021. En abril de 2024, decidió formar la bancada Futuro y Libertad junto a Verónica Razzini, alejándose del bloque PRO.

Hoy busca renovar su banca por Compromiso Federal, con una agenda que incluye reforma integral del Estado, respaldo a fuerzas de seguridad, reducción del gasto político y modernización de políticas públicas con inteligencia artificial.

Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza. pic.twitter.com/vzGlIb0Kqa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 18, 2025