Nuevo golpe al bolsillo con subas en colectivo y subte

A partir de noviembre, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a sentir el impacto en el bolsillo. Tras conocerse que la inflación de septiembre fue de 2,1%, el Gobierno oficializó un aumento del 4,1% en las tarifas del transporte público, que alcanza a los colectivos y subtes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El mecanismo de actualización mensual, que indexa las tarifas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más dos puntos porcentuales adicionales, determinó el nuevo incremento. Así, mientras los salarios continúan rezagados, los viajes diarios se vuelven cada vez más costosos.

Desde noviembre, el boleto de subte pasará a costar $1.114,91, el mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires será de $547,57, y el mínimo en la provincia ascenderá a $550,69.

Los únicos servicios que no subirán son los colectivos de jurisdicción nacional, cuyas tarifas siguen sin cambios desde julio, y los trenes metropolitanos, que mantienen los valores vigentes desde septiembre de 2024.

Más gasto en transporte y menos pasajeros en el AMBA

El incremento llega en un contexto de caída sostenida en la cantidad de pasajeros y mayor presión sobre los costos familiares. Según el Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, un hogar promedio del AMBA gastó en septiembre $74.692 en transporte público, lo que representa un aumento del 33% interanual, por encima de la inflación, que fue de 31,8%.

En lo que va del año, los aumentos acumulados en transporte alcanzan el 32,84%, frente a una inflación del 22%, reflejando el desfasaje entre tarifas, ingresos y subsidios. A la par, la cantidad de pasajeros continúa cayendo: entre enero y julio, el uso del tren metropolitano bajó 7,26% interanual y 27,82% respecto a 2019.

Los subtes registraron una baja del 6,52% frente a 2024 y 40,67% frente al último año de Mauricio Macri, mientras que los colectivos mostraron una leve resistencia, con una merma de 0,82% interanual y 11,26% frente a 2019.

El informe del IIEP advierte además que la categoría “transporte” fue una de las que más subió en el IPC de septiembre, con un alza promedio de 3% y picos de 4,6% en regiones como la Patagonia, impulsados por el aumento de los combustibles, la volatilidad cambiaria y los precios internacionales del petróleo.

El Gobierno recorta subsidios y proyecta nuevos aumentos en 2026

En paralelo al aumento tarifario, el Presupuesto 2026 enviado por el oficialismo al Congreso prevé un fuerte ajuste sobre los subsidios al transporte, que alcanzarían su nivel más bajo desde 2005.

Según el texto, las transferencias del Estado nacional destinadas a cubrir los gastos de operación de empresas públicas y privadas del sector ascenderán a $2.286.744 millones. Aunque la cifra implica un aumento nominal del 13% respecto a 2025, los analistas del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP alertaron que la suba real es insuficiente para cubrir los costos del servicio.

“El margen es mínimo —advirtieron—: salvo que se reduzca la oferta de transporte o se dispare la demanda, las tarifas deberían aumentar al menos un 30% a lo largo de 2026 para sostener el equilibrio fiscal.”

La contracara del ajuste es el deterioro del acceso al transporte público para los sectores medios y bajos, que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos a viajar. Con menos subsidios y más aumentos en puerta, el panorama anticipa un nuevo golpe al poder adquisitivo y una mayor desigualdad en la movilidad urbana.